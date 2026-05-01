Las ganancias de las dos mayores empresas petroleras de Estados Unidos se desplomaron en el primer trimestre del año, un periodo en el que el precio del crudo y la gasolina se disparó. Sin embargo, se trata solo de un revés sobre el papel, resultado de coberturas financieras que salieron mal cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero.

Exxon Mobil y Chevron informaron sus resultados trimestrales el viernes, con ganancias ajustadas en ambas empresas por encima de las expectativas de Wall Street. Las acciones de ambas compañías, que subieron con fuerza esta semana, avanzaron ligeramente antes de la apertura.

Con la depresión en los precios de la energía al inicio del año, Exxon Mobil y Chevron acordaron coberturas para compensar la volatilidad, una práctica estándar en el sector.

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Sin embargo, tras un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la entrega física de petróleo se volvió imposible debido a que el estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado. Exxon y Chevron no pueden contabilizar ganancias de esas coberturas hasta que el crudo se entregue físicamente.

El cierre casi total del estrecho de Ormuz frente a la costa de Irán es un punto crítico en la guerra y la fuente de gran parte del sufrimiento económico que se percibe a nivel mundial. Aproximadamente el 20% del petróleo del mundo pasa por el estrecho en un día típico, pero el tránsito se ha visto estrangulado desde que comenzó la guerra a finales de febrero.

¿Cuánto ganó Exxon en el primer trimestre?

Exxon ganó 4 mil 180 millones de dólares, o 1 dólar por acción, en el periodo que terminó el 31 de marzo. Un año antes ganó 7 mil 700 millones de dólares, o 1.76 dólares por acción. La empresa perdió casi 4 mil millones de dólares en el trimestre debido a lo que calificó como “efectos desfavorables estimados de calendario” de sus coberturas.

Si se excluyen esos impactos puntuales, Exxon ganó 1.16 dólares por acción, superando con holgura los 1.07 dólares por acción que pronosticaron los analistas encuestados por Zacks Investment Research. Exxon no ajusta sus resultados reportados en función de eventos puntuales como la venta de activos.

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Los ingresos totalizaron 85 mil 140 millones de dólares, superando ampliamente la expectativa de Wall Street de 81 mil 490 millones de dólares.

La producción neta del primer trimestre fue de 4.6 millones de barriles equivalentes de petróleo por día. Eso representa una baja frente a los 5 millones por día del trimestre anterior.

Exxon ganó 1.16 dólares por acción, superando con holgura los 1.07 dólares por acción que pronosticaron los analistas encuestados por Zacks Investment Research. Foto: AP

¿Cuánto ganó Chevron?

Chevron reportó una ganancia del primer trimestre de 2 mil 210 millones de dólares, o 1.11 dólares por acción. Un año antes obtuvo 3 mil 500 millones de dólares, o 2 dólares por acción.

La empresa indicó que su trimestre incluyó una pérdida neta de 360 millones de dólares relacionada con una reserva legal y que los efectos del tipo de cambio redujeron las ganancias en 223 millones de dólares.

La ganancia ajustada de Chevron fue de 1.41 dólares por acción, superando con facilidad los 92 centavos por acción que esperaba Wall Street. Al igual que Exxon, Chevron no ajusta sus resultados reportados en función de eventos puntuales como la venta de activos.

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Los ingresos de la compañía totalizaron 48 mil 610 millones de dólares, también por encima de lo previsto.

Exxon y Chevron están entre las grandes perforadoras que reportan ganancias esta semana. El martes, BP señaló que su ganancia del primer trimestre creció más del doble.

Precios de la gasolina alcanzan nuevos máximos en EU

Los resultados de las petroleras llegan en un momento en que los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos de varios años, un motivo de creciente inquietud para viajeros, hogares y también para empresas particularmente sensibles al encarecimiento de la energía.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos llegó el viernes a 4.39 dólares, según el club automovilístico AAA, un alza de más del 8% esta semana.

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La inflación en Estados Unidos aumentó con fuerza el mes pasado durante el mayor incremento mensual de los precios de la gasolina en seis décadas, según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El repunte de los precios de la gasolina ha presionado los presupuestos de las familias de ingresos bajos y medios, dificultando el pago de necesidades básicas.

Pero también está alterando a las empresas, en particular a las que son sensibles al aumento de los costos del combustible. Aerolíneas de todo el mundo han comenzado a cancelar vuelos debido a que la guerra en Medio Oriente tensiona el suministro de combustible para aviones y eleva los precios de los boletos.

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