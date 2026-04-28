En los últimos años, los fraudes relacionados con la solicitud de préstamos han incrementado, afectando principalmente a trabajadores que buscan opciones rápidas de financiamiento. Especialistas advierten que uno de los engaños más comunes consiste en ofrecer supuestos “préstamos a fondo perdido” o apoyos inmediatos, acompañados de solicitudes de pago anticipado.

De acuerdo con expertos en el sector financiero, cualquier oferta que prometa dinero sin condiciones claras o que solicite depósitos previos para “liberar” un préstamo debe considerarse una señal de alerta. “Los préstamos a fondo perdido no existen, y cualquier solicitud de pago anticipado es una señal clara de fraude”.

Además, se ha identificado una práctica adicional: en algunos casos, una vez que el cliente recibe el dinero, los defraudadores le solicitan transferir parte del monto a supuestas “fundaciones” o cuentas personales, bajo el argumento de completar el proceso.

Los fraudes sobre la solicitud de préstamos han incrementado. Foto: Cortesía

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En otros esquemas, los fraudes se presentan como “apoyos económicos solidarios”, generando confianza en los usuarios. Sin embargo, posteriormente comienzan a realizarse cobros vía nómina sin claridad en los términos, dejando a los afectados con descuentos inesperados y sin información precisa sobre lo que firmaron.

Estos fraudes suelen operar a través de canales digitales como WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas, donde los delincuentes utilizan nombres de instituciones reales para generar confianza y presionar a los usuarios.

La importancia de revisar antes de firmar

Es fundamental leer cuidadosamente cualquier contrato y comprender sus condiciones. Todo préstamo implica una obligación de pago; si se presenta como un apoyo sin compromiso, es una señal clara de alerta. No revisar lo que se firma puede derivar en descuentos vía nómina y afectaciones económicas a largo plazo.

Un llamado a la prevención y a elegir opciones seguras

Ante el incremento de estos casos, es fundamental informarse, desconfiar de ofertas poco claras, no realizar pagos anticipados y revisar cuidadosamente cualquier documento antes de firmar.

Credifiel representa una alternativa confiable para solicitar un préstamo, ya que se trata de una institución supervisada por la CONDUSEF, con procesos ágiles y transparentes dirigidos a trabajadores del sector gubernamental.

Para evitar fraudes, es importante utilizar únicamente sus canales oficiales:

🌐 www.credifiel.com.mx

💬WhatsApp: 55 5418 6964

📞800 280 2733

Estas son las vías de contacto oficiales. Que nadie te engañe.

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