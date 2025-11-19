El sindicato de pilotos de la aerolínea Latam, la mayor compañía aérea de Sudamérica, anunció el miércoles el fin de una huelga en Chile tras alcanzar un acuerdo con la empresa después de ocho días de cese de actividades, algo que no ocurría desde 1997.

El paro en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales comenzó el pasado miércoles y provocó la cancelación de dos centenares de vuelos afectando a más de 20 mil pasajeros, especialmente en viajes dentro del territorio chileno. Más del 50% de los pilotos de la compañía fueron a la huelga, lo que se traduce en 464 pilotos.

Según explicó la directiva sindical, ambas partes alcanzaron un acuerdo y firmaron un contrato colectivo que se extenderá hasta 2028 que contempla una actualización salarial, cuyo alcance no fue precisado.

Lee también Asaltante del Capitolio indultado por Trump es detenido por abuso sexual infantil

Entre otras medidas, los trabajadores pedían normalizar sus condiciones laborales después de que aceptaran en 2020 ajustes temporales en las mismas y reducciones salariales debido a la crisis por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el sindicato sostenía que Latam se negaba a revertir esos ajustes.

Foto: IStock/Archivo

El ”proceso de negociación colectiva reglada se inició el 1 de septiembre de este año y alcanzó su punto más álgido el 3 de noviembre, cuando 97% de los socios del sindicato rechazaron la última oferta de la compañía y se inició un proceso de cinco días de mediación obligatoria", dijo el miércoles la dirección. “La huelga se hizo efectiva el 12 del mismo mes”.

En la misma jornada, Latam informó de que nuevamente tuvo que cancelar algunos de sus vuelos desde y hacia Chile hasta el próximo 24 de noviembre, aunque no precisó cuántos viajes sufrieron modificaciones.

En 2020 Latam llegó a acogerse a la Ley de Quiebras en Estados Unidos, pero logró estabilizarse.

Lee también Demócratas de EU piden a militares desobedecer "órdenes ilegales" del gobierno de Trump

En 2024 el grupo cerró con ganancias netas por 977 millones de dólares, casi un 70% más que el año anterior, y registró un récord de 82 millones de pasajeros transportados, informó la compañía en su balance anual publicado en enero.

Con una flota de más de 350 aeronaves, incluidos aviones de carga, y una plantilla de más de 39 mil empleados, el Grupo Latam es la mayor aerolínea de Sudamérica y una de las mayores a nivel mundial por número de pasajeros transportados, con una extensa red que atiende mercados nacionales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú y conexiones hacia Norteamérica, Europa, Oceanía y África.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm