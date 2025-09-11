El Indicador de la Actividad Industrial en México retrocedió 1.2% en julio respecto al periodo inmediato anterior, su mayor caída en lo que va del año con lo que liga dos meses a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Tres de las cuatro grandes divisiones que comprende la industria registraron una disminución durante el séptimo mes del año, entre las que destaca la manufactura con una caída mensual de 1.6%.

A su interior, 13 de sus 21 componentes reportaron un retroceso, entre los que destacan: la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con una caída mensual de 4.7%; la fabricación de equipo de transporte, -4.1%; así como la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, -3.6%.

Por el contrario, las actividades manufactureras que lograron avances, fueron la industria de la madera con un aumento mensual de 3.1%; curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, 1.4%; así como industrias metálicas básicas, 1.0%.

La edificación retrocedió 0.8%, los trabajos especializados, -1.4%; y las obras de ingeniería -2.8%. Foto/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

Industria de la construcción se contrae 1.2% en julio

La industria de la construcción reportó una contracción mensual de 1.2%. A su interior la edificación retrocedió 0.8%, los trabajos especializados, -1.4%; y las obras de ingeniería -2.8%.

La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, observó también un retroceso mensual de 0.1%.

Por su parte, la única división industrial que registró un crecimiento fue la minería, que alcanzó un alza de 1.9% en julio pasado, luego de dos meses en terreno negativo. Por componentes, la extracción de petróleo y gas aumentó 1.2%, minerales metálicos y no metálicos, 2.0% y los servicios relacionados con el sector repuntaron 15.0%.

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, la producción industrial reportó una caída de 2.8% en el séptimo mes del año. Por sector de actividad económica, la mimería registró una contracción de 5.9%; la generación y transmisión de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural -3.7%; la construcción -4.1% y la manufactura -1.8%.

