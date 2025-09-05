Entre enero y marzo del presente año se contabilizaron en México, de forma preliminar, 211 mil 894 defunciones registradas, 1 mil 445 menos respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De estas defunciones, las que ocurrieron en dicho periodo fueron 197 mil 242, las restantes sucedieron en años previos. De las registradas, 44.3% correspondió a mujeres y 55.6%, a hombres, en 114 casos no se especificó el sexo de la persona.

La tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 162.5, cifra inferior a los 164.5 casos del mismo periodo en 2024.

Para tener una idea de la dinámica en los últimos años de las muertes en el país, el Instituto informa que entre 2016 y 2023, la tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, que corresponde al periodo de enero a marzo, se incrementó 5.7 puntos.

Para el mismo periodo de referencia, entre 2023 y 2024 (preliminar), la tasa aumentó 3.3 puntos. De forma preliminar, entre 2024 y 2025, disminuyó 2.0 puntos.

Principales causas de defunción a nivel nacional

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de defunción a nivel nacional, tanto para mujeres como para hombres. A partir de la cuarta posición, se observan diferencias en la posición de las causas de defunción, entre el total y según sexo.

Esta información proviene de los certificados de defunción que se captaron en las Oficialías del Registro Civil y en los servicios médicos forenses, así como de actas de defunción que emitieron las primeras y de cuadernos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público.

Para la estadística definitiva, se realizará el proceso de confronta con la Secretaría de Salud para cuatro grupos: defunciones maternas, muertes de menores de cinco años, agresiones (presuntos homicidios) y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.

