Los dispositivos TAG ofrece diversas ventajas durante el pago de peaje, como transacciones fáciles e instantáneas, ahorro de tiempo en largas filas y reducción del uso de efectivo.

Sin embargo, hay ocasiones en que estos dispositivos pueden fallar o no ser detectados por el sistema de telepeaje. ¿Qué hacer en estos casos? En Autopistas te compartimos una serie de métodos.

Capufe es uno de los organismos que están migrando sus sistemas de pago en efectivo a dispositivos TAG. Foto: Capufe

Leer también Descuentos en multas de tránsito: 50% por no verificar y 30% en fotomultas

¿Con qué TAGs puedes pagar las casetas en México?

Actualmente, los TAGs compatibles con los sistemas de telepeaje en las plazas de cobro son PASE, IAVE, TeleVía, EasyTrip y ViaPass. Todos sirven para realizar transacciones de pago electrónicas y se pueden comprar tanto en los sitios de cada marca como en puntos de venta físicos.

¿Cuáles son los motivos por los que puede fallar un TAG?

TAG expirado

Si tu TAG falla, no pasa o marca "inválido", uno de los primeros detalles que debes revisar es su vigencia. Dependiendo de la marca, estos dispositivos tienen un tiempo de expiración y, tras cumplirse, ya no

De hecho, Capufe informó que desde el pasado 9 de agosto dejaron de funcionar los TAG IAVE con prefijo “009”. Así que si tienes uno, revisa que no tenga este número porque podría ser la causa de la falla.

Si tu dispositivo Tag de la marca Iave falla deberías revisar si inicia con el prefijo 2009", ya que Capufe anunció que dejarían de funcionar. Foto: Capufe

TAG con saldo insuficiente

Otro de los motivos por los que podría fallar es por el saldo insuficiente. Al circular por las carreteras federales, es importante que el usuario estime un gasto total de las casetas que va a cruzar para cubrir el total del peaje.

Asimismo, hay algunos dispositivos que necesitan un saldo mínimo para ser validados. Nunca te confíes ni salgas de viaje sin el monto necesario de la recarga.

En el caso de las vialidades gestionadas por Capufe, esta medida se toma para evitar que los automovilistas crucen más tramos que los que pagaron.

TAG dañado

El tercer motivo por el que tu TAG podría fallar es por un posible daño o rotura, por lo que el sistema de telepeaje no es capaz de reconocerlo; revísalo bien y de ser necesario reemplázalo.

Asimismo, recuerda llevarlo en un lugar visible del auto, preferentemente en la parte superior izquierda del parabrisas.

Cualquier interferencia entre el sistema de telepeaje y el dispositivo TAG, puede provocar una falla. Foto: Archivo

¿Cómo funciona el sistema de telepeaje?

Un TAG funciona de la siguiente manera: al llegar a la caseta, el dispositivo es identificado por la antena lectora de la plaza de cobro. Luego, el sistema de validación envía la información del TAG (vía satelital) al centro de control del peaje.

Una vez que valida la información, se realiza la transacción y posteriormente se autoriza el tránsito del vehículo por la plaza de cobro.

Sin embargo, cuando ocurre una interferencia entre el dispositivo y la antena o alguno de estos falla, la única solución es cambiar de carril y hacer el pago con otro método, por ejemplo, tarjeta o efectivo.

Leer también Diferencia entre llantas de magnesio y aluminio; ¿cuáles son mejores?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters