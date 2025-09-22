Uno de los tipos de auto preferidos por el público en México es el sedán debido a sus prestaciones, espacio y confort.

Es por ello que en México tenemos una gran variedad de autos de este tipo, sin embargo, con una oferta tan amplia puede ser difícil decidirse por una opción.

Es por ello que en Autopistas te contamos cuales son las tres opciones más baratas.

El nuevo Aveo 2026 es uno de los preferidos del público. Foto: Chevrolet

¿Cuál es el primer auto?

El primer auto en está lista es el Chevrolet Aveo 2026 en su versión sedán. Un viejo conocido que se ha convertido en el preferido de muchos.

Chevrolet apostó en este sedán por un motor de 1.5L de 4 cilindros, potencia de 98 caballos de fuerza, transmisión manual de seis velocidades, dirección electroasistida, suspensión delantera tipo McPherson, aire acondicionado y alarma antirrobo.

Este sedán garantiza fiabilidad y una conducción estable, además de tener características que prometen hacerlo accesible para la gente que se encuentra buscando un sedán económico y confiable.

Este sedán de Chevrolet tiene un precio que va desde los $320,900 y está disponible en colores rojo, azul, acero, blanco y plata.

Segundo auto de la lista

Chevrolet tiene otro de los sedanes más baratos de esta lista con su Chevrolet Onix 2026.

Este auto cuenta con un motor de 1.6 litros de 3 cilindros naturalmente aspirado, 101 caballos de fuerza de potencia y transmisión manual de 5 velocidades.

Este sedán tiene además 6 bolsas de aire, frenos de disco delanteros y traseros de tambor con ABS y suspensión delantera tipo McPherson.

Este auto tiene un precio que va desde los $343,100 y se puede encontrar en colores Azul Oxford, Azul eléctrico, Negro, Gris platino, Blanco y Rojo candy.

El Onix 2026 se encuentra en una gama muy accesible de precios. Foto: Chevrolet

El último auto de la lista

En último lugar tenemos el Volkswagen Virtus 2025, disponible en versiones confortline, highline y trendline.

Este sedán cuenta con un motor de 1.6 litros y 4 cilindros, con una potencia de hasta 114 caballos de fuerza, transmisión manual de cinco velocidades y suspensión delantera tipo McPherson.

Finalmente, este auto tiene un precio que va desde los $349,900 y existen versiones en automático o manual.

Entre los demás sedanes que están dentro de esta gama de precios también podemos encontrar el Toyota Yaris, Kia K3, Mazda2, entre muchos otros.

