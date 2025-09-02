Comprar un auto nuevo en México se ha vuelto como sacarte un ojo de la cara. Los precios se disparan, la inflación no ayuda, y los aranceles hacen que el costo suba aún más. Por eso, muchas personas optan por un auto seminuevo o buscan alternativas de transporte como scooters, bicicletas eléctricas o motos.

Pero seamos sinceros, aunque esos vehículos sean más accesibles, no son los más seguros. Y si vives en una ciudad con tráfico, baches e inundaciones constantes, nada se compara con la comodidad de un auto.

¿Cuál es el auto nuevo más barato en México?

Según datos de J.D. Power, los precios de los autos nuevos en México han subido en promedio un 11%, alcanzando los $500,000 pesos por unidad. Este aumento viene desde la pandemia, cuando las cadenas de suministro y la demanda de vehículos cambiaron por completo. Aunque, claro, no todos los modelos siguen esa tendencia.

Los autos chinos han tomado fuerza en el mercado nacional. Han ajustado sus precios y ofrecen buenas prestaciones, lo que los vuelve muy competitivos frente a las marcas que ya conocemos.

Y sí, el título al sedán más barato de México en 2026 lo tiene el Geely Emgrand, un modelo que ya ha vendido más de 4 millones de unidades en todo el mundo en lo largo de toda su historia.

¿Qué es el Geely Emgrand?

El Geely Emgrand 2026 es un sedán subcompacto que en diseño, sigue la línea del Geely Okavango, con una parrilla cromada de barras verticales, faros alargados y líneas rectas. En la parte trasera, destaca una franja de luz LED que recorre toda la cajuela.

Sus dimensiones lo hacen ideal para la ciudad:

Largo: 4.6 metros

4.6 metros Ancho: 1.8 metros

1.8 metros Cajuela: 500 litros

¿Qué motor tiene el Geely Emgrand?

Este sedán viene con un motor a gasolina de 1.5 litros, que entrega:

121 hp

152 Nm de torque

La transmisión puede ser:

Manual de 5 velocidades

Automática de 6 velocidades

¿Qué tan seguro es el Emgrand?

Aquí viene lo interesante, porque todas las versiones del Geely Emgrand 2026 incluyen el siguiente paquete de seguridad:

6 bolsas de aire

Frenos de disco en las 4 ruedas

ABS

EBD

Asistente de frenado

Sistema de anulación de frenado

Control de tracción

Control electrónico de estabilidad

¿Cuánto cuesta el Geely Emgrand 2026?

Emgrand 2026 GC: $299,990 pesos

$299,990 pesos Emgrand 2026 GL: $347,990 pesos

$347,990 pesos Emgrand 2026 GF: $373,990 pesos

