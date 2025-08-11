Cuando alguien piensa en una Pick-Up seguramente piensa en fuerza, resistencia y durabilidad, sin embargo GWM promete cambiar ese paradigma con su nueva camioneta.

Se trata de la GWM Poer 500, la nueva camioneta de la marca china que promete ser la pionera en la tecnología híbrida enchufable (PHEV) de la cual ya han anunciado su llegada a México.

En Autopistas te contamos todos los detalles, novedades e innovaciones de esta Pick-Up.

Esta camioneta promete no ser solo una camioneta de uso rudo y trabajo. Foto: Great Wall Motors

¿Cómo es la nueva Poer 500?

Esta Pick-Up combina un motor turbo de 2L y un motor eléctrico de 120 kW los cuales en conjunto brindan una potencia combinada de 402 caballos de fuerza.

En cuanto a la tracción, esta camioneta cuenta con AWD Inteligente + 4L, una transmisión 9HAT+ Hi4T y una batería ternaria de litio de 37.1 kW.

Siguiendo con las características de la batería, GWM garantiza que la Poer 500 cuenta con una autonomía eléctrica de 115 km y resultando en una autonomía total de más de mil kilómetros con el motor de combustión.

Además, GWM apostó por una suspensión delantera de doble horquilla y suspensión trasera Multi Link no independiente.

GWM no pretende con esta Pick-Up dar a elegir entre lujo y comodidad o potencia y fuerza según Pedro Albarrán, COO de GWM México.

“Poer 500 llega a México para romper el paradigma de que una Pick-Up es solo trabajo rudo, ofreciendo atributos que normalmente no se ven en el segmento como un manejo superior, eficiente y avanzado sin sacrificar capacidad todoterreno”. Mencionó Albarrán.

Hablando del lujo y la comodidad, la Poer 500 en sus interiores cuenta con asientos eléctricos de hasta ocho posiciones con memoria, calefacción y ventilación, función de bienvenida, y masaje de 8 tipos y tres niveles de intensidad.

La GWM tendrá precios desde los $494,900 en México. Fot: Great Wall Motors

Adicionalmente esta Pick-Up cuenta con acabados y hechuras en piel sintética, microfibra, piel y alcántara.

La Poer 500 de GWM cuenta con una pantalla de 14,6 pulgadas con conexión inalámbrica de Apple CarPlay y Android Auto, puertos de carga USB en asientos delanteros y traseros y sistemas de audio premium.

En los exteriores podemos encontrar rines de aluminio de 18”, espejos laterales abatibles eléctricamente, espejos direccionales con luz LED, cuatro puertas y acabados en negro en la parrilla.

Esta Pick-Up tendrá tres versiones y oficialmente ya está en México. Foto: Great Wall Motors

¿Cuales son las versiones de la Poer 500?

Esta Pick-Up está disponible en las versiones Premium, Luxury y Ultimate, las cuales están disponibles en color:

Negro medianoche.

Blanco.

Silver.

Gris.

¿Cuánto cuesta la GWM Poer 500?

Esta Pick-Up está disponible desde los $979,900 la versión Premium, Luxury aún está por confirmar y Ultimate a partir de $1,250,900.

