El debate en torno a la Tesla Cybertruck como patrulla policial ha cobrado gran relevancia en los últimos días. Recientemente, se han difundido imágenes de este polémico vehículo de Tesla en su versión de patrulla, lo que ha generado opiniones divididas. La estrecha relación entre Elon Musk y el presidente Donald Trump genera especulaciones que esta decisión responde a algo más que una simple amistad, sino a un cambio en las estrategias de seguridad implementadas en Estados Unidos.

Tesla Cybertruck

La Tesla Cybertruck es una pickup eléctrica que ha causado un gran impacto en la industria automotriz debido a su diseño futurista con formas angulares, materiales de alta resistencia y capacidades todoterreno. Desde su presentación, este modelo ha generado expectativas y críticas en igual medida, y su incorporación en cuerpos policiales han generado mucha controversia.

Foto: Cortesía

Dimensiones y Construcción

La Tesla Cybertruck presenta las siguientes dimensiones:

• Longitud: 5.6 metros

• Altura: 1.7 metros

• Ancho: 2.4 metros

Su estructura no es una carrocería convencional, sino un exoesqueleto fabricado en acero inoxidable ultra resistente, que no requiere pintura y es altamente duradero ante rayones o abolladuras. En cuanto a los cristales, aunque no están blindados, son capaces de resistir impactos de pelotas de béisbol lanzadas a velocidades de hasta 110 km/h.

LEE TAMBIÉN Adiós a las bicicletas eléctricas y scooters en la ciclovía de CDMX

Foto: Cortesía

Interior reduccionista

El habitáculo de la Cybertruck mantiene el enfoque minimalista característico de Tesla. Entre sus características más destacadas se encuentran:

• Volante cuadrado

• Pantalla principal de 18.5 pulgadas

• Segunda pantalla de 9.4 pulgadas para pasajeros traseros

• Techo panorámico de cristal

• Capacidad para cinco pasajeros

• Filtros de aire HEPA de grado médico

Foto: Cortesía

Versiones y capacidades de la Tesla Cybertruck

Actualmente, la Cybertruck cuenta con tres versiones, aunque solo dos están disponibles en México:

Tesla Cybertruck Cyberbeast

Potencia: 845 hp

Autonomía: 515 km (hasta 708 km con extensor de rango)

Aceleración: 0 a 100 km/h en 2.6 segundos

Velocidad máxima: 209 km/h

Capacidad de arrastre: 4.9 toneladas

Capacidad de carga: hasta 3,423 litros

Tesla Cybertruck All Wheel Drive

Potencia: 600 hp

Autonomía: 547 km (hasta 756 km con extensor de rango)

Aceleración: 0 a 100 km/h en 3.9 segundos

Velocidad máxima: 180 km/h

Capacidad de arrastre: 4.9 toneladas

Capacidad de carga: hasta 3,423 litros

Tesla Cybertruck Rear Wheel Drive

Autonomía: 402 km

Aceleración: 0 a 100 km/h en 6.5 segundos

Velocidad máxima: 180 km/h

Capacidad de arrastre: 3.4 toneladas

Capacidad de carga: hasta 3,423 litros

¿Por qué una Cybertruck como Patrulla Policial?

El uso de vehículos de alto costo y apariencia llamativa en cuerpos policiales no es una novedad. Sin embargo, esto siempre genera controversia entre la ciudadanía, pues se cuestiona el origen de los fondos utilizados para su adquisición. En muchos casos, estos vehículos son confiscados tras ser adquiridos con dinero ilícito o utilizados en actividades delictivas.

En este caso, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas ha asegurado que las 10 Cybertruck patrulla han sido donadas por un “partido anónimo”, evitando así especulaciones sobre el financiamiento de esta medida.

Algunos de estos vehículos serán asignados a los equipos SWAT locales, mientras que otros funcionarán como patrullas regulares en la ciudad.

Foto: Cortesía

La llegada de la Tesla Cybertruck a las fuerzas policiales abre una discusión sobre la modernización de los cuerpos de seguridad y los costos asociados a ello. Mientras algunos ven en esta iniciativa una mejora en tecnología y eficiencia, otros consideran que se trata de un gasto innecesario o de un movimiento estratégico con otros fines.

LEE TAMBIÉN Para qué sirve poner sal dentro del auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters