Youtuber capta momentos de tensión en marcha de la Generación Z: “nunca había visto tanta violencia”, asegura

La youtuber y periodista Eva María Beristain registró en video cómo se vivió la marcha del 15 de noviembre, un día que reunió a jóvenes, familias, adultos mayores y víctimas de violencia.

Su recorrido, desde el Zócalo hasta los accesos cerrados por granaderos, expone la mezcla de enojo, incertidumbre y esperanza que marcó la jornada.

La marcha del 15N vista desde adentro

La marcha convocada para el 15 de noviembre y asociada inicialmente con la llamada “Generación Z” terminó convirtiéndose en un evento mucho más amplio: un punto de encuentro intergeneracional donde coincidieron jóvenes, madres buscadoras, adultos mayores, familias enteras, habitantes de barrios populares y personas cansadas de la violencia cotidiana.

Desde la plancha del Zócalo, la youtuber y periodista Eva María Beristain documentó el ambiente, las tensiones y los testimonios de quienes acudieron, ofreciendo una mirada directa a un día que terminó marcado por el uso de gas lacrimógeno, cierre de accesos y confrontaciones con granaderos.

En su recorrido, Beristain captó el contraste entre un inicio aparentemente tranquilo y la rápida escalada de tensión conforme avanzaban las horas. Aunque temprano la plaza lucía semivacía, pronto comenzaron a llegar grupos diversos, desde turistas hasta madres con pancartas en memoria de sus hijos desaparecidos.

El operativo policial se hizo notar desde el primer momento: accesos controlados, vallas reforzadas y granaderos que, según los asistentes, comenzaron a lanzar gas incluso cuando la concentración de personas aún era mínima.

¿Qué denunció la gente entrevistada por la youtuber?

Entre los testimonios grabados, destaca la voz de María Luisa, una mujer de 66 años que asistió sola. Narró su indignación frente a las restricciones de ingreso al Zócalo y su percepción de un país donde la violencia se normalizó.

Otros jóvenes, como Abigail y José Luis, compartieron experiencias directas de crimen organizado, desapariciones y abuso policial en sus comunidades, explicando por qué decidieron marchar pese al miedo.

Mientras las vallas comenzaban a caer y aumentaban los enfrentamientos, varios asistentes denunciaron que personas resultaron heridas por piedras lanzadas desde la zona donde se registraban los choques, incluidos jóvenes y adultos que intentaban salir del tumulto. Algunos fueron atendidos de manera improvisada por otros manifestantes, y minutos después arribaron paramédicos para auxiliar a la mayoría de los afectados por los proyectiles que, según señalaron testigos, provenían de los granaderos y policías que resguardaban Palacio Nacional.

Eva finaliza el video señalando que nunca había presenciado —ni recuerda haber visto— a la multitud derribar las vallas metálicas y enfrentar de manera tan directa a los elementos de seguridad. También captó el momento en que un policía resultó herido y varios asistentes intentaron lincharlo, una escena que contrastó con la tensión generalizada.

La jornada terminó por convertirse en una marcha fuertemente politizada, marcada por episodios de violencia que rebasaron lo previsto por la propia convocatoria.

