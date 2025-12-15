Welcome to Derry: la serie de IT prepara su segunda temporada y esto es lo que se sabe

La noche del pasado 14 de diciembre se estrenó el último capítulo de la primera temporada de It, bienvenidos a Derry, una serie que expandió el universo creado por Stephen King y que rápidamente generó conversación entre los seguidores del terror.

Revelaciones clave, apariciones especiales y un enfoque distinto al visto en las películas dejaron a la audiencia con una pregunta central: ¿habrá una segunda temporada?

IT: Welcome To Derry llega a HBO Max este 26 de octubre. Foto: HBO Max

La respuesta es afirmativa. Andy y Bárbara Muschietti, creadores y productores del proyecto, confirmaron que la serie fue concebida desde el inicio como una historia de largo aliento. De acuerdo con Andy Muschietti, la intención es desarrollar tres temporadas en total, cada una enfocada en distintos momentos del ciclo de violencia que rodea a la entidad conocida como Eso.

“Por ahora completamos la primera temporada, nuestra intención es completar esta historia en tres en total, esta entrega es solo el primer paso de tres”, declaró el director en una entrevista de SensaCine.

Una historia pensada en ciclos y en orden inverso

De acuerdo con los creadores, It, bienvenidos a Derry toma como base los interludios de la novela original de Stephen King. En estos fragmentos se documentan tres ciclos de asesinatos perpetrados por Pennywise, separados por periodos de 27 años. La serie optó por una narración cronológica inversa: primero los hechos conocidos en las películas, después los sucesos ocurridos en la década de 1960 y, posteriormente, etapas aún más antiguas del pueblo.

La primera temporada se sitúa en 1962, cuando el ejército de Estados Unidos llega a Derry para investigar la presencia de este ente que adopta la figura de un payaso. Una posible segunda entrega se adentraría en el ciclo de 1935, tomando como base la información recopilada por Mike Hanlon dentro de la historia.

Andy Muschietti explicó que el objetivo es que el público comprenda mejor la naturaleza de la criatura. “Eso es anterior al pueblo de Derry, lleva ahí milenios. Esta temporada ofrece indicios, pero buscamos contar una historia completa para que, al finalizar la serie, exista una comprensión distinta de la entidad y de sus motivos”, señaló en una entrevista para Entertainment Weekly.

El director junto a su hermana Bárbara, productora de la serie. Foto: Brooke Palmer HBO

El futuro de la serie y dónde verla

Por ahora, no existe una fecha confirmada para el estreno de la segunda temporada. Sin embargo, Muschietti reveló que Warner Bros tiene interés en producirla lo antes posible, siempre y cuando el desempeño de la primera entrega cumpla con las expectativas de HBO. La plataforma evalúa factores como la conversación en redes sociales, la retención de audiencia y el impacto general de la serie, que cuenta con un presupuesto elevado y un elenco encabezado nuevamente por Bill Skarsgård.

La primera temporada consta de ocho episodios:

The Pilot

The Thing in the Dark

Now You See It

The Great Swirling Apparatus of Our Planet’s Function

Neibolt Street

In the Name of the Father

The Black Spot

Winter Fire.

Todos están disponibles en HBO Max, luego de que el último capítulo marcara el cierre oficial de esta etapa.

