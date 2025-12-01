⁠VIDEO: Influencer capta el instante en que una novia se arrepiente de casarse a pocos minutos de la ceremonia

Un tal Fredo, influencer con más de 3 millones de seguidores en Instagram - que se dedica a la organización de bodas y eventos- compartió un vídeo que reunió más de 20 millones de vistas, en menos de un día.

Conocido por subir contenido relacionado a cómo organizar bodas y eventos, este último vídeo se volvió tendencia en pocas horas, pues muestra cómo una novia decide no casarse minutos antes de ir al altar.

Influencer capta el instante en que una novia se arrepiente de casarse a pocos minutos antes de la boda

El vídeo de poco más de 30 segundos muestra a Fredo preguntándole a la mujer si está lista para casarse, ella le contesta: “no sé Fredo, no sé”, mientras que él le responde si es broma, ya que es un chiste que suele ocurrir.

La mujer le responde “creo que no estoy respirando”, y él le insiste de nuevo con “‘¿estás jugando o es verdad?”, para al final dejar de grabar y apoyarla a desabrocharle el vestido que le impide respirar.

“Nunca es tarde para tomar la decisión correcta, que no eres egoísta por dejar ir algo que no te hace feliz y que no importa si ya está pagada una boda, si la familia esté de acuerdo o no, si la gente ‘va a hablar´o lo que sea que te esté deteniendo … PRIMERO VAS TÚ”, es parte del texto que acompaña al vídeo.

Usuarios reaccionan

Con más de 6 millones de vistas en Instagram y 20 millones en Tiktok, 2 mil compartidos y más de mil comentarios, miles de personas reaccionaron al vídeo.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: “¡Qué bueno que tomó la decisión que le da paz a ella!, “la importancia del amor propio y poner primero tu felicidad antes de cualquier cosa!!!” o ”Y que valiente la novia espero de corazón que lo haya decidido sea para bien y solo tranquilidad para ella sus razones válidas”.

