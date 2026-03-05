Twitch celebra el Día de la Mujer con Overcooked 2 y genera polémica; ¿de qué trata el juego?

Con motivo de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la plataforma de streaming Twitch anunció un nuevo torneo especial de juego llamado Women's Guild United, presentado por Honda en Twitch Rivals; el evento se llevará a cabo el domingo 8 de marzo a las 16:00 horas.

El título seleccionado para el torneo fue Overcooked 2, un videojuego de cocina cooperativo. No obstante, la elección de este juego fue reprobada entre la comunidad femenina de jugadores a nivel global y la idea fue calificada como "degradante" por algunos usuarios.

Luego de que las críticas inundaran las redes, Twitch se pronunció al respecto. "El objetivo de este evento es fortalecer a esta comunidad y destacar a las mujeres dentro de un entorno competitivo, en un juego que enfatiza el trabajo en equipo, la adaptabilidad y el liderazgo compartido", señalaron.

La plataforma de streaming respondió a los usuarios a través de un comunicado. Foto: Captura de pantalla X / Canva

Asimismo, explicaron que en el proceso de selección del juego se consideraron muchos títulos antes de votar entre cuatro opciones en una dinámica de votación abierta. Los juegos eran Clair Obscur Challenge, Hollow Knight Challenge, Ultimate Chicken Horse y Overcooked 2.

Para muchos las opciones fueron muy limitadas y escasas. "Gracias por decirle a mi género que todo lo que hacemos es para las tareas del hogar", "Es una locura que hayan elegido un juego de COCINA para representar a las mujeres en el Día de la Mujer", escribieron los internautas.

¿De qué trata Overcooked 2?

Overcooked 2 es un videojuego de simulación de cocina en acción cooperativo, para hasta cuatro jugadores simultáneos, donde el trabajo en equipo es esencial para preparar y servir pedidos complejos bajo presión en cocinas caóticas y móviles, como globos aerostáticos, restaurantes de sushi o escuelas de magia y minas.

El juego seleccionado para el torneo fue Overcooked 2, un juego de simulación de cocina. Foto: PlayStation

El objetivo de este título es salvar el "Reino de la Cebolla" de los no-muertos y una antigua maldición comestible, lanzando ingredientes y coordinando tareas antes de que el tiempo se agote, como cortar, hervir, servir, cocinar y lavar platos, en un límite de tiempo. En el modo de juego, la comunicación entre los jugadores es esencial.

Por ello, la elección de dicho juego fue señalado por algunos usuarios por implicar y reforzar de manera implícita estereotipos sobre el papel del género femenino. Aunque la mayoría compartía este sentir, otros argumentaron que la elección se realizó tomando en cuenta la opinión del gremio de mujeres y en base a sus preferencias de juego.

"Recuerda, en un mundo tolerante, hombres y mujeres no están libres de restricciones. Para ser un verdadero defensor de la inclusión, la tolerancia y la diversidad, todos están obligados a ser la antítesis de sus estereotipos, incluso si disfrutan de un videojuego sobre ellos. Libertad verdadera. ¡Qué libertad!", escribieron.

Finalmente, la plataforma de streaming sentenció que en los comunicados futuros se reflejarán mejor la voz de Women's Guild, una iniciativa interna de Twitch Unity Guilds que busca crear un espacio seguro donde las creadoras de contenido de la plataforma puedan colaborar, compartir conocimientos y apoyarse mutuamente.

