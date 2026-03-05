Lluvias de estrellas en marzo 2026; conoce las fechas clave de cada una

El mes de marzo tiene preparada una serie de eventos astronómicos, que no solo promete ser variada, sino entretenida y fascinante.

Luego de que los primeros días arrancaran con la mística Luna de Sangre, ocasionada por el primer eclipse lunar de 2026 —uno de los eventos nocturnos más populares del año—, parece que marzo viene con más sorpresas, que deslumbrarán a todos los amantes de los astros.

De acuerdo con el portal especializado en el tema, Star Walk, entre las fechas cercanas al equinoccio de primavera y el solsticio de verano en junio, ocurrirán ocho lluvias de estrellas. Aquí te contamos cuándo se podrán ver las de marzo.

Lee también ¿Cuándo ver el próximo Eclipse Lunar Total en México?; conoce la fecha exacta

Conoce las fechas clave para observar las lluvias de estrellas de marzo. Foto: Imagen generada con IA

¿Cuándo ver las lluvias de estrellas de marzo 2026?

Lluvia de estrellas Xi Hercúlidas (XHE) - 12 de marzo

Las Xi Hercúlidas son una lluvia de meteoros poco estudiada que suele durar únicamente unas cuantas noches y produce pocos meteoros. Según el portal mencionado, los astrónomos saben que parecen originarse en un radiante en Hércules y que entran en la atmósfera a unos 35 km/s, pero muchos detalles sobre ellas siguen siendo desconocidos.

Esta lluvia de estrellas alcanzará su máximo esplendor alrededor del 12 de marzo. Ya que la Luna estará cerca del Cuarto Menguante, su brillo reducirá el número de meteoros visibles. Posiblemente solo puedas ver pocos destellos antes de la medianoche, cuando la Luna aún no ha salido.

Lee también Mujer destroza adorno de globos en plena fiesta por falta de pago; video se viralizó en redes

Foto: Generada con IA

Lluvia de estrellas Gamma Nórmidas - 14 de marzo

Esta lluvia de meteoros es considerada débil con un periodo de actividad poco definido, y su cuerpo progenitor también es incierto. Algunos análisis han mostrado que esta lluvia promedia alrededor de seis meteoros por hora durante su pico y alrededor de tres durante el resto de su periodo de actividad.

Este 14 de marzo, los amantes de los destellos pueden esperar tener buena visibilidad de las Gamma Nórmidas, ya que, gracias a la luz tenue de la Luna creciente, la lluvia alcanzará su pico en un cielo que no dificultará su observación.

Lee también Muere influencer brasileña tras accidente de motocicleta; ¿quién era Karla Thaynnara?

Foto: Imagen generada con IA

Lluvia de estrellas Eta Virgínidas - 18 de marzo

Aunque las Eta Virgínidas suelen ser una lluvia de meteoros débil, vale la pena buscarlas, pues ocasionalmente pueden producir destellos brillantes.

Se espera que las Eta Virgínidas alcancen su punto de máximo esplendor cerca de la Luna nueva, cuando el cielo esté totalmente oscuro, facilitando la visibilidad de los meteoros.

Asimismo, un estudio reciente del European Fireball Network sugiere que en 2026, estos meteoritos tendrán una alta actividad, la cual se repetirá hasta el 2029 o 2030. No obstante, ya que sigue siendo un fenómeno considerado "débil", se recomiendo observarlo después de medianoche y hasta antes del amanecer.

También te interesará:

Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu