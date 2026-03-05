Muere influencer brasileña tras accidente de motocicleta; ¿quién era Karla Thaynnara?

La influencer brasileña Karla Thaynnara perdió la vida en un trágico accidente de moto ocurrido la mañana del martes 3 de marzo, hecho que además terminó con la muerte de su padre horas después.

La noticia fue confirmada por familiares a través de la cuenta oficial de Instagram de la joven, donde compartieron un mensaje de despedida que dejó consternados a miles de seguidores.

Lee también: Muere Eric Dane; ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padecía el actor?

De acuerdo con medios locales, el Centro de Comunicación Social de la Policía Militar del Distrito Federal informó que el accidente de motocicleta ocurrió alrededor de las 7:50 de la mañana del martes sobre la carretera Estrada Parque Industrial y Abastecimiento, en Brasil.

Según los primeros reportes, la joven de 25 años conducía su motocicleta cuando chocó contra un automóvil. Tras el impacto, cayó al asfalto y fue atropellada por un camión que circulaba detrás de ella.

Ante ello, elementos del Departamento de Bomberos Militares acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Padre de Karla Thaynnara se suicida tras presenciar el accidente

El hecho tomó un giro aún más trágico cuando se informó sobre la muerte de José Carlos Andrade Nogueira, padre de la influencer.

Padre de Karla Thaynnara se suicida tras presenciar el accidente. Foto: Redes sociales

De acuerdo con reportes, el hombre —un policía militar retirado— circulaba a poca distancia detrás de su hija al momento del accidente. Al llegar al lugar del percance, presenció parte de la escena.

Tras confirmarse el fallecimiento de Thaynnara, el hombre utilizó un arma que portaba para quitarse la vida, lo que ha causado gran impacto entre quienes seguían la historia.

Lee también: Internet de luto: muere abuelita del video viral a los 108 años; redes lamentan su partida

¿Quién era Karla Thaynnara?

Karla Thaynnara Nogueira era una influencer brasileña de 25 años que había logrado construir una comunidad de más de 60 mil seguidores en Instagram.

En su perfil compartía contenido relacionado con sue estilo de vida fitness, su amor por las motos; además de momentos especiales junto a su pequeña hija de 7 años, quien aparecía con frecuencia en sus publicaciones.

Ella era era Karla Thaynnara. Foto: Redes sociales

Además de su actividad en redes sociales, la joven trabajaba como enfermera y era conocida por publicar rutinas de ejercicio, fotografías de su día a día para sus seguidores.

También te interesará:

Conductores arremeten contra Chingu Amiga tras sumarse a TV Azteca para cubrir los premios Oscar; “no tiene idea de cine”

Enfermero del IMSS conquista corazones al cantar "Esclavo y Amo" a pacientes; así comenzó a transformar los pasillos con su voz

De rutina escolar a fenómeno viral; la maestra que cambió el pase de lista por frases icónicas mexicanas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv