Mujer destroza adorno de globos en plena fiesta por falta de pago; video se viralizó en redes

Una inesperada situación ha llamado la atención de cientos de usuarios en redes sociales, luego de que se hiciera viral el video de una decoradora ponchando los arreglos de globos de un evento.

El incidente ocurrió durante una fiesta infantil, en la que, ante la presunta falta de pago por sus servicios, la mujer decidió deshacer todo su trabajo.

La mujer llamó la atención del animador, quien se acercó para preguntarle qué estaba pasando. Foto: X

Mujer poncha adorno de globos en fiesta infantil por falta de pago

En el video viral, difundido a través de X —antes Twitter— por la página "Distrito Regio", se aprecia la escena, en la que la mujer interrumpe el espectáculo de animación del payaso, con el sonido de los globos ponchándose.

El animador se acerca a la decoradora y pregunta "¡Ey, señora! ¿Qué trae?", a lo que la mujer, quien se encuentra pochando los globos con un objeto filoso, responde: "Pues quieren mucho p**che arreglo y no pagan".

El payaso del evento intentó pedirle a la mujer que se tranquilizara, sin embargo, en el video se escucha que la decoradora, quien está claramente molesta e indignada, comenta "¡A la ch***ada, ya! Todo", segundos antes de continuar deshaciendo por completo los adornos.

🎈 ¡Si no hay pago, no hay globos! 🤡



Una decoradora se volvió viral tras destruir su propio trabajo en plena fiesta porque no le pagaron. Lo mejor del video: el payaso del show nunca rompió el personaje y siguió animando mientras los globos explotaban.#Viral #Fiesta #Payaso pic.twitter.com/5xR2wKCQlV — Distrito Regio (@distritoregio) March 4, 2026

Aunque no se informó con precisión dónde ocurrió este incidente, se presume que fue en la región norte del país. En las imágenes virales también se aprecia cómo la música vuelve a sonar, aunque los invitados continúan observando a la mujer.

Reacciones de usuarios en redes

En plataformas digitales como X o TikTok, el video ha cobrado popularidad, donde la mayoría de los usuarios apoyan y respaldan las acciones de la decoradora y consideran que si no se le pagó lo correspondiente, estaba en todo su derecho de retirar su trabajo.

Algunos de los comentarios que internautas han dejado en las publicaciones son:

"P**che gente miserable, si no tienen para pagar, no hagan fiestas. No le ch***uen el día a los emprendedores; ahí la señora ya perdió su tiempo e inversión".

"Que mala onda que no le hayan pagado, pero yo nunca he entendido ese afán de querer estar aparentando. Wey si no tienes dinero para pagar cosas, no las pidas y se acabó".

"Por esa razón mucha gente cobra por adelantado un porcentaje. No los culpo, hay muchas personas abusivas".

"Esta en su derecho, por qué tienen que disfrutar algo que no pagaron".

