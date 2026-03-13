¿Tu ropa huele a humedad?; conoce los errores comunes de la lavadora que podrían ser la causa

La ropa que sale de la lavadora sin quedar completamente limpia, con olor a húmedo o sin el olor a detergente esperado, puede ser consecuencia de errores frecuentes durante el lavado.

Expertos en organización doméstica advierten que prácticas como llenar demasiado la tina, elegir ciclos demasiado cortos o descuidar la limpieza del electrodoméstico influyen directamente en la eficacia del lavado.

Las tareas domésticas forman parte de la rutina diaria y, para muchas personas, lavar la ropa marca el inicio de una nueva semana. Sin embargo, en ocasiones no queda tan limpia como se esperaba.

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Conoce estos tips para evitar que tu ropa salga de la lavadora oliendo a humedad. Foto: Unsplash

Según especialistas en organización y limpieza del hogar, pequeños errores al utilizar la lavadora pueden afectar al resultado final del lavado.

Error 1: cargar demasiado la lavadora

Uno de los fallos más frecuentes es introducir más ropa de la que el electrodoméstico puede manejar correctamente.

Las lavadoras suelen indicar en su superficie o en el manual el peso máximo de carga. La experta en organización conocida en redes sociales como ‘la ordenatriz’ señala que exceder esa capacidad dificulta que las prendas se froten entre sí durante el lavado, lo que reduce la eficacia de la limpieza.

Para calcular la carga adecuada, recomienda dejar aproximadamente el espacio de la palma de una mano en vertical entre la ropa y la parte superior del tambor.

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No sobrecargues la lavadora de ropa, respeta la capacidad de la tina. Fuente: Freepik

Ese espacio permite el movimiento de las prendas durante el ciclo. Además, advierte que el exceso de peso puede afectar al eje de la tina y provocar que aparezcan gotas de grasa que terminen manchando la ropa.

Error 2: utilizar siempre ciclos rápidos de lavado

Muchas lavadoras actuales ofrecen distintos programas diseñados para tipos específicos de tejidos. Sin embargo, algunas personas optan por utilizar siempre ciclos rápidos o estándar para ahorrar tiempo o energía. Esta práctica puede impedir que la suciedad se elimine por completo.

La especialista explica que usar ciclos de lavado inferiores a 90 minutos suele ser un error habitual. Mientras que tejidos delicados como la lana, la seda o la ropa deportiva requieren ciclos más breves, materiales como el algodón necesitan alrededor de dos horas de lavado para eliminar la suciedad incrustada.

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Escoge el ciclo de lavado adecuado para el tipo de ropa que vas a lavar. Foto: Freepik

Error 3: no limpiar la lavadora periódicamente

Otro problema frecuente es asumir que la lavadora no necesita mantenimiento porque utiliza agua y detergente de forma constante. Sin embargo, los expertos advierten que este electrodoméstico también requiere limpieza para funcionar correctamente.

Revisar y limpiar regularmente el filtro, las gomas de la puerta y el cajetín del detergente ayuda a evitar la acumulación de residuos. Según la especialista, la falta de mantenimiento puede provocar malos olores, reducir la vida útil del aparato y hacer que la ropa no quede completamente limpia después del lavado.

Recomendaciones para mejorar el resultado del lavado

Respetar la capacidad máxima de la lavadora.

Seleccionar el programa adecuado, según el tipo de tela o tejido.

Realizar una limpieza periódica del electrodoméstico.

Es importante darle mantenimiento periódicamente a tu electrodoméstico. Imagen: especial

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