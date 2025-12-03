Más Información

Spotify Wrapped 2025: usuarios presumen con memes su resumen musical del año

The Game Awards 2025: fecha, horario, nominados y todo lo que debes saber de la premiación

¿Habrá clases el próximo 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe? Esto dice la SEP

¿Cuáles son las efemérides de hoy, 3 de diciembre?

Aguinaldo INAPAM: ¿cuáles son los requisitos para inscribirse al programa de Vinculación Productiva y obtener la prestación?

La industria de los está a sólo ocho días de su premiación más importante: The Game Awards 2025.

Una noche mágica para los amantes de los videojuegos, donde se premiarán diferentes categorías, en las que destacan: “Juego del Año”, “Mejor dirección de juego”, “Mejor juego de impacto”, “Juego más esperado”, y más.

Te contamos los detalles que debes de conocer para realizar tu voto y disfrutar de la premiación.

¿Qué son los “The Game Awards”?

The Game Awards es la premiación anual que reconoce a lo mejor de la industria de los videojuegos, en particular a los títulos más exitosos del año. Fueron fundados hace poco más de una década por el empresario de medios Geoff Keighley, quien también conduce y produce el programa.

¿Dónde ver el evento?

Para vivir el evento en vivo existen diferentes opciones, pues estará completamente en vivo y de forma gratuita en las siguientes opciones: YouTube, Twitch, Steam, Prime Video, X, TikTok live, Facebook, Instagram, Kick, IGN y Gamespot.

¿A qué hora inicia el evento?

La premiación comenzará su transmisión en vivo en Los Ángeles a las 4:30 pm (GMT-8), lo que significa que en la Ciudad de México estará disponible desde las 6:30 pm.

Para participar en la elección de los ganadores, debes entrar a la página oficial de TGA y registrarte en la sección de “iniciar sesión”, donde deberás vincular alguna de tus cuentas, ya sea de Google, Discord, X o Facebook.

Con tu sesión iniciada, sólo da clic en “Vote Now” y listo, podrás seleccionar el juego que crees debería ganar el competido premio.

¿Qué categorías existen?

Con casi 30 categorías, la noche premia a lo mejor de la industria, donde destacan premios como: “Juego del Año”, “Mejor dirección de juego”, “Mejor juego de impacto”, “Juego más esperado”, “Mejor Juego independiente”, “Mejor Juego de Acción” y más.

¿Quiénes son los nominados a "Juego del Año"?

La categoría más importante es la que premia al mejor videojuego del año. Para esta edición los nominados son:

- Clair Obscur: Expedition 33.

- Death Stranding 2: On The Beach.

- Donkey Kong Bananza.

- Hades II.

- Hollow Knight: Silksong.

- Kingdom Come: Deliverance II.

