The Game Awards 2025: fecha, horario, nominados y todo lo que debes saber de la premiación

La industria de los videojuegos está a sólo ocho días de su premiación más importante: The Game Awards 2025.

Una noche mágica para los amantes de los videojuegos, donde se premiarán diferentes categorías, en las que destacan: “Juego del Año”, “Mejor dirección de juego”, “Mejor juego de impacto”, “Juego más esperado”, y más.

Te contamos los detalles que debes de conocer para realizar tu voto y disfrutar de la premiación.

¿Qué son los “The Game Awards”?

The Game Awards es la premiación anual que reconoce a lo mejor de la industria de los videojuegos, en particular a los títulos más exitosos del año. Fueron fundados hace poco más de una década por el empresario de medios Geoff Keighley, quien también conduce y produce el programa.

Lee también GTA VI: Domino's Pizza y Duolingo trolean a Rockstar Games tras retraso del videojuego

¿Dónde ver el evento?

Para vivir el evento en vivo existen diferentes opciones, pues estará completamente en vivo y de forma gratuita en las siguientes opciones: YouTube, Twitch, Steam, Prime Video, X, TikTok live, Facebook, Instagram, Kick, IGN y Gamespot.

¿A qué hora inicia el evento?

La premiación comenzará su transmisión en vivo en Los Ángeles a las 4:30 pm (GMT-8), lo que significa que en la Ciudad de México estará disponible desde las 6:30 pm.

Para participar en la elección de los ganadores, debes entrar a la página oficial de TGA y registrarte en la sección de “iniciar sesión”, donde deberás vincular alguna de tus cuentas, ya sea de Google, Discord, X o Facebook.

Lee también: Fernanfloo sorprende con peculiar nombre de su bebé y genera debate en redes

Con tu sesión iniciada, sólo da clic en “Vote Now” y listo, podrás seleccionar el juego que crees debería ganar el competido premio.

¿Qué categorías existen?

Con casi 30 categorías, la noche premia a lo mejor de la industria, donde destacan premios como: “Juego del Año”, “Mejor dirección de juego”, “Mejor juego de impacto”, “Juego más esperado”, “Mejor Juego independiente”, “Mejor Juego de Acción” y más.

¿Quiénes son los nominados a "Juego del Año"?

La categoría más importante es la que premia al mejor videojuego del año. Para esta edición los nominados son:

- Clair Obscur: Expedition 33.

- Death Stranding 2: On The Beach.

- Donkey Kong Bananza.

- Hades II.

- Hollow Knight: Silksong.

- Kingdom Come: Deliverance II.

También te interesará:

Chumel Torres reacciona a los módulos de las Farmacias del Bienestar: "la venezuelización de la salud"

¿Cuánto ha aumentado el salario mínimo desde el sexenio de AMLO? Conoce el monto exacto

Spotify Wrapped 2025: descubre cuándo estará disponible y cómo consultar tu resumen musical

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr