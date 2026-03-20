The Amazing Circus Digital estrena su octavo episodio en YouTube; ¿cuándo se estrena el último capítulo?

Este viernes 20 de marzo a las 16:00 horas se estrenó el octavo episodio de la serie animada independiente The Amazing Circus Digital, creada por la artista visual estadounidense Gooseworx y producida por el estudio australiano Glitch Productions.

Con una duración de 31 minutos aproximadamente, este penúltimo capítulo rompió récords con 1.6 millones de espectadores simultáneos. Su estreno generó gran impacto en la comunidad por marcar un repentino giro en la trama principal de la serie.

A pocas horas de su estreno global, el episodio ya cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, marcando un nuevo hito en la historia de la animación independiente al lograr tal alcance entre la comunidad de usuarios en internet.

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A pocos episodios de su final, la serie animada no deja de sumar incógnitas a su trama. Foto: Captura de pantalla

¿De qué trató el octavo episodio?

Este nuevo capítulo comienza mostrando un pequeño vistazo al pasado del enigmático Kinger, quien fue testigo de numerosas abstracciones desde el inicio del circo digital, entre ellas la de su pareja, y hasta la llegada de los cinco personajes principales, como la de la temerosa Ragatha.

Un cambio de secuencia nos sitúa en la continuación del final del episodio 7, con todos los miembros del circo aceptando su destino de permanecer para siempre en ese solitario lugar, haciéndose la promesa de permanecer unidos sin importar lo que pudiese llegar a ocurrir.

Al mismo tiempo, un Caine confundido reflexiona en la oscuridad de su oficina, preguntándose por qué aún no logra ganarse el aprecio de los demás a pesar de las aventuras que les ofrece, expresando sus debilidades y su miedo a ser dejado de lado y abandonado.

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Este 20 de marzo, Glitch Productions estrenó el octavo episodio de The Amazing Circus Digital. Foto: X @glitch_prod

Tras llegar al borde de un colapso mental, Caine comienza a mostrar la influencia y el poder real que tiene sobre el circo y los humanos allí atrapados, al ritmo de un pegajoso número musical. De esta forma, deja clara su posición como anfitrión y autoridad suprema del lugar virtual.

Luego de fracasar en una nueva aventura y con los ánimos hasta el suelo, Ponmi decide probar una última alternativa al devolverle un poco de raciocinio a Kinger con la ayuda de la oscuridad. En ese rato, Kinger revela que trabajaba para una compañía encargada de desarrollar softwares de inteligencia artificial creativa.

El personaje, quien es programador en la vida real, explica que Caine fue el prototipo del proyecto. De esta forma, con el apoyo de una computadora y su imaginación, Kinger logra eliminar a la IA, mientras los demás son torturados por ella, enfrentándose a sus más grandes pesadillas y traumas personales.

¿Cuándo se estrena el último capítulo?

Estrenada en octubre de 2023, el último episodio de la saga animada llegará a la plataforma de YouTube y posteriormente en Netflix el próximo viernes 19 de junio de 2026, avivando las numerosas teorías de la comunidad sobre el posible desenlace de esta alocada y misteriosa serie.

The Amazing Circus Digital es una serie web de comedia surrealista y terror psicológico animada. La trama sigue a Ponmi, una humana atrapada en un mundo virtual con estética de circo, junto a otros personajes que han olvidado su pasado y luchan contra los caprichos de una IA excéntrica.

Doblada en más de 15 idiomas, la serie está disponible en español latino, con las voces de un destacado elenco, donde figuran actores como Noelia Lestani, Rodo Balderas, Valca Ponzanelli, Denisse Leguizamo, Ignacio Ortundo y Luis Leonardo Suárez, quien reemplazó a Pablo Gandolfo.

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