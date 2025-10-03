Telcel lanza nuevos planes: ¿cuáles son los beneficios de los paquetes?

Este 2025, Telcel busca convertirse nuevamente en la compañía líder en telecomunicaciones con nuevos planes de Telcel Ultra, prometiendo mantener a los usuarios conectados a través de paquetes de datos móviles con internet ilimitado.

La empresa de telefonía móvil de Carlos Slim optó por implementar nuevos planes de internet ilimitado con plazo libre, como parte de la estrategia "América Móvil" y según lo estipulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Conoce los nuevos planes de "Telcel Ultra" y sus beneficios. Imagen: Unsplash

¿Qué beneficios ofrecen los nuevos planes de Telcel?

Los planes ofrecen distintos beneficios a los usuarios, entre ellos se encuentran las siguientes características:

Minutos y SMS ilimitados

Mensajes de WhatsApp "Sin Frontera" ilimitados

ilimitados Claro Video con Paramount Plus : Telcel ofrece una suscripción básica a estas plataformas de streaming para que puedas disfrutar de todas las películas, series y documentales disponibles en su catalogo.

: Telcel ofrece una suscripción básica a estas plataformas de para que puedas disfrutar de todas las películas, series y documentales disponibles en su catalogo. Claro Drive: Telcel ofrece a los usuarios 20 GB de espacio para almacenar de forma segura fotos, videos y otros archivos.

Telcel ofrece a los usuarios 20 GB de espacio para almacenar de forma segura fotos, videos y otros archivos. Claro Pay: si pagas la factura de tu plan mensual a través de Claro Pay, Telcel te ofrecerá 1 GB adicional para navegar.

No obstante, los nuevos planes no incluirán redes sociales ilimitadas, por lo que si los usuarios desean utilizar Facebook, Instagram o TikTok, tendrán que consumir sus datos móviles.

Telcel lanzó nuevos paquetes de datos móviles con internet ilimitado. Foto: Archivo

¿Cuáles son los planes que ofrece Telcel?

Los nuevos planes Telcel Ultra se ofrecen en dos distintas modalidades: "Abierta" y "Controlada". Ambas mantienen los beneficios señalados anteriormente, sin embargo, la modalidad "Controlada" incluye un límite automático de consumo para evitar cargos adicionales si se acaban los datos incluidos en el plan.

Telcel Ultra 3: con 15 GB de datos por 349 pesos (abierto) o 399 pesos (controlado) al mes.

de datos por (abierto) o (controlado) al mes. Telcel Ultra 4: con 25 GB de datos por 449 pesos (abierto) o 499 pesos (controlado) al mes.

de datos por (abierto) o (controlado) al mes. Telcel Ultra 5: con 40 GB de datos por 549 pesos (abierto) o 599 pesos (controlado) al mes.

de datos por (abierto) o (controlado) al mes. Telcel Ultra 7: con 60 GB de datos por 749 pesos (abierto) o 799 pesos (controlado) al mes.

de datos por (abierto) o (controlado) al mes. Telcel Ultra 9: con 100 GB de datos por 949 pesos (abierto) o 999 pesos (controlado) al mes.

de datos por (abierto) o (controlado) al mes. Telcel Ultra Ilimitado: con datos ilimitados por mil 349 pesos al mes.

Cabe señalar que los precios de cada plan incluyen el 16% de IVA. Finalmente, estos nuevos planes están disponibles desde el pasado miércoles 1 de octubre en la tienda de Telcel.

mndsm/dcs