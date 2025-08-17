Supernova Strikers 2025: ¿A qué hora pelearán Gala y Alana?; conoce todo el itinerario del evento aquí

El Supernova Strikers 2025 se llevará a cabo hoy 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Este esperado evento de boxeo amateur, reune a personalidades de las redes sociales -como creadores de contenido o influencers-, a celebridades y a artistas, para brindar un show que combina el espectáculo, el deporte y el entretenimiento digital.

Para que no te pierdas los enfrentamientos más esperados y las presentaciones de tus artistas favoritos, conoce el itinerario completo de la primera edición del Supernova Strikers.

Lee también Supernova Strikers 2025: ¿cómo surgió la rivalidad entre Alana Flores y Gala Montes?; conoce la historia

Gala Montes y Alana Flores serán unas de las participantes estelares del SUpernova 2025. Foto: Instagram @galamontes

¿A qué hora será cada enfrentamiento en el Supernova Strikers 2025?

El esperado evento contará con la participación de personalidades como Mario Bautitsta, Franco Escamilla, el Escorpión Dorado, entre otros, sin embargo, la pelea estelar de la noche será entre la actriz, Gala Montes, y la streamer Alana Flores.

El evento se transmitirá en vivo a través de las cuentas oficiales de Supernova de Twitch, Facebook, TikTok y Youtube. El espectáculo principal comenzará en punto de las 6:00 pm, sin embargo, a partir de las 5:00 pm dará inicio la alfombra y las peleas preliminares.

De acuerdo con información oficial del Supernova Strikers 2025, este es el itinerario completo del evento:

- 17:00 hrs Pre-show: Alfombra y peleas preliminares

- 18:00 hrs Inicio del Supernova Strikers 2025

- 18:15 hrs Presentación de Alan Arrieta

- 18:30 hrs Luis "Pride" vs Shelao

- 19:00 hrs Presentación de Xavi

- 19:30 hrs Mercedes Roa vs Milica

- 20:00 hrs Presentación de Christian Nodal

- 20:30 hrs Westcol vs Mario Bautista

- 21:00 hrs Presentación de Gabito Ballesteros

- 21:30 hrs Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

- 22:00 hrs Presentación de María Becerra

- 22:30 hrs Gala Montes vs Alana Flores (pelea estelar)

Estos son los horarios del Supernova Strikers 2025. Foto: X

También te interesará:

CFE ofrece internet desde 95 pesos mensuales; ¿cómo contratar el servicio?

Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

Influencer Tatiana Martínez es detenida en Los Ángeles por agentes de ICE; ¿quién es?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov