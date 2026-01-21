Supernova Génesis 2026: ¿a qué hora ver la revelación de peleas hoy, 21 de enero?; sigue aquí el EN VIVO

Entre rumores y la gran expectativa entre los fans de Supernova Génesis, este 21 de enero por fin se revelará el cartel completo de las peleas que formarán parte de la segunda edición del torneo de boxeo amateur en México.

Este evento que fusiona el mundo del deporte con el entretenimiento digital, espera el anuncio de los famosos e influencers que se enfrentarán en las distintas categorías el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Algunos de los creadores de contenido que fueron confirmados previo al cartel oficial son Alana Flores, quien se coronó como campeona en la primera edición de Supernova, el también streamer Juan Guarnizo y el polémico “Lonche de huevito”.

Leer también: Revelan teaser con primeras imágenes de "Masters of the Universe"; ¿cuándo se estrena el tráiler oficial?

El evento de boxeo amateur entre creadores de contenido y personalidades del internet regresará en 2026. Foto: Supernova boxing

¿A qué hora ver la revelación de peleas de Supernova Génesis hoy, 21 de enero?

La presentación oficial de los combates se realizará durante una transmisión en vivo por medio de las cuentas oficiales del torneo en Twitch, YouTube, TikTok y Facebook.

La cita es en punto de las 17:00 horas y, durante esta transmisión se esperan grandes sorpresas, como el primer 'cara a cara' entre dos de los participantes para encender la polémica rumbo a la pelea, además de una grandes noticias para los fans.

Leer también: ¿Cuáles son los cambios en la pirámide alimenticia de Trump? EU dice adiós a productos ultra procesados

¿Cuánto cuestan los boletos para el Supernova Strikers: Génesis?

El precio de boletos para el evento en la Arena CDMX varían de costo dependiendo de la sección, en un rango que va desde los $753, hasta los $10,698 pesos mexicanos.

La preventa para obtener los boletos del evento Supernova Strikers Génesis 2026 ya está disponible en "Super Boletos". Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs