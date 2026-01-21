Supernova Génesis 2026: ¿a qué hora ver la revelación de peleas hoy, 21 de enero?; sigue aquí el EN VIVO

Más Información

Entre rumores y la gran expectativa entre los fans de , este 21 de enero por fin se revelará el cartel completo de las peleas que formarán parte de la segunda edición del torneo de .

Este evento que fusiona el mundo del deporte con el entretenimiento digital, espera el anuncio de los famosos e influencers que se enfrentarán en las distintas categorías el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Algunos de los creadores de contenido que fueron confirmados previo al cartel oficial son Alana Flores, quien se coronó como campeona en la primera edición de Supernova, el también streamer Juan Guarnizo y el polémico “Lonche de huevito”.

El evento de boxeo amateur entre creadores de contenido y personalidades del internet regresará en 2026. Foto: Supernova boxing
¿A qué hora ver la revelación de peleas de Supernova Génesis hoy, 21 de enero?

La presentación oficial de los combates se realizará durante una transmisión en vivo por medio de las cuentas oficiales del torneo en Twitch, YouTube, TikTok y Facebook.

La cita es en punto de las 17:00 horas y, durante esta transmisión se esperan grandes sorpresas, como el primer 'cara a cara' entre dos de los participantes para encender la polémica rumbo a la pelea, además de una grandes noticias para los fans.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Supernova Strikers: Génesis?

El precio de boletos para el evento en la Arena CDMX varían de costo dependiendo de la sección, en un rango que va desde los $753, hasta los $10,698 pesos mexicanos.

La preventa para obtener los boletos del evento Supernova Strikers Génesis 2026 ya está disponible en "Super Boletos". Foto: Captura de pantalla
