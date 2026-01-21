Revelan teaser con primeras imágenes de "Masters of the Universe"; ¿cuándo se estrena el tráiler oficial?

El famoso superhéroe de los años 80, He-Man, está de regreso en las pantallas, pues Sony Pictures México y Amazon MGM Studios revelaron las primeras imágenes de "Masters of the Universe" -o "Amos del Universo"-, la película live-action basada en la serie de hace más de 40 años.

El primer adelanto de "Amos del Universo", publicado la mañana de este 21 de enero, ha generado revuelo en redes sociales, pues los fans de la serie están anonadados con el parecido que hay entre Nicholas Galitzine, actor encargado de dar vida al príncipe Adam y su alter ego, y el personaje original en caricatura.

Lee también Star Wars anuncia lanzamiento del nuevo tráiler de 'Maul: Shadow Lord'; ¿cuándo se estrena?

Nicholas Galitzine como el príncipe Adam / He-Man en Amos del Universo. Foto: Amazon MGM Studios

¿Cuándo se estrena el primer tráiler oficial de la película?

En tan solo 30 segundos, el primer teaser de la película hace uso de la nostalgia ochentera para referenciar el impacto que tuvieron la serie y el personaje de He-Man en la cultura pop, en el mundo del entretenimiento y en las historias de superhéroes.

El video muestra una serie de imágenes de la época y procede a revelar las primeras imágenes del elenco de la película. Brevemente se puede apreciar a Nicholas Galitzine como He-Man; a Camila Mendes, quien da vida a Teela; a Idris Elba, en el papel de Duncan; y al feroz battle cat.

De acuerdo con el clip, titulado "Amos del Universo. Tiempos más simples", el teaser tráiler para "Masters of the Universe" se estrenará MAÑANA a través de los canales oficiales de Amazon MGM Studios y Sony Pictures México.

Lee también Esta fue la última publicación de “La Nicholette” en Instagram; tiktoker fue secuestrada en Culiacán

Fans de la serie ya esperan con ansias que este teaser tráiler contenga el primer reveal de Jared Leto como Skeletor.

La película está prevista para tener su estreno en Estados Unidos el 5 de junio de este año, sin embargo, también se espera que el teaser tráiler oficial revele una fecha exacta de lanzamiento en México.

También te interesará:

Brote de sarampión en México: ¿quiénes deben vacunarse contra el virus?; esto se sabe

“No me sentiré 100% libre hasta que elijamos nosotros”: Neurokiller apoya captura de Maduro, pero advierte incertidumbre democrática

¿Por qué es importante jugar con tu gato? Conoce los beneficios

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu