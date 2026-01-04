Superluna de enero 2026: así se vio la primera Luna llena del año en México

En medio de intensos acontecimientos que han abrumado a millones de personas en México y en todo el mundo, el pasado sábado 3 de enero el paisaje se iluminó con la primera superluna del año, demostrando una vez más que siempre se puede voltear al cielo para encontrar cuerpos celestes con los cuales maravillarnos.

Esta Luna llena no fue un plenilunio común y corriente. Se trató de la primera Luna llena del 2026, también llamada la "Luna de Lobo" y coincidió siendo una superluna.

Este fenómeno, cuyo nombre siempre despierta curiosidad y asombro, ocurre cuando un plenilunio coincide con el perigeo, es decir, el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita elíptica, haciendo que el satélite natural de nuestro planeta se vea más grande y brillante de lo normal.

A la Luna llena de enero también se le conoce popularmente como "Luna de Lobo". Foto: AFP

Así se vio la primera superluna del año desde México

La Superluna de Lobo o superluna de enero, llegó a su punto de máximo esplendor a las 4:03 de la mañana el pasado 3 de enero, no obstante, el satélite pudo apreciarse con claridad y totalmente iluminado durante toda la madrugada y la noche de dicho sábado.

A través de redes sociales decenas de usuarios han compartido imágenes de cómo se vio esta primera superluna del año desde diversos puntos de México:

Secuencia de la salida de la Superluna el pasado 2 de enero de 2026, desde la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez.

Fotos de la Superluna de Lobo 2026 desde México. Foto: X

Esta Luna llena pudo apreciarse con claridad desde todo el territorio nacional, como en Mérida, Yucatán.

Fotos de la Superluna de Lobo 2026 desde México. Foto: X

El paisaje nocturno de Puebla también se vio deslumbrado por la impresionante Superluna el pasado 3 de enero.

Así se observa desde el cielo poblano la súper luna 🌕 de enero, conocida como Luna del Lobo, fenómeno que ocurre cuando el satélite natural se encuentra en el punto más cercano a la Tierra, lo que la hace lucir más grande y brillante de lo habitual. pic.twitter.com/3B4eRTL7Kk — Mari Loli Pellón (@MariLoliPellon) January 4, 2026

La Ciudad de México tuvo la fortuna de contar con cielos despejados que permitieron la apreciación a simple vista de este plenilunio.

Fotos de la Superluna de Lobo 2026 desde México. Foto: X

Hacia la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Luna también se robó el aliento de algunos amantes del cielo.

Por último, usuarios compartieron timelapse de la puesta de la Superluna desde la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México.

Timelapse de la puesta de la luna llena

2 de enero de 2026

Tláhuac, Ciudad de México #fullmoon #Moonhour#vollmond #superluna pic.twitter.com/bIHKXNWND3 — Julia Muñoz (@4iluj) January 2, 2026

