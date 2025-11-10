Seguro de Desempleo en CDMX: así puedes realizar tu registro para obtener el apoyo

El pasado sábado 8 de noviembre, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México dio a conocer la fecha de inicio del nuevo periodo de registro al programa Seguro de Desempleo 2025, así mismo publicó los requisitos para aquellos que quieran integrarse a este apoyo.

Este programa es impulsado por el Gobierno de México y está dirigido a toda la población residente de la Ciudad de México, que sean mayores de 18 años y hasta los 64 años 9 meses cumplidos, que hayan perdido su empleo formal por causas ajenas a su voluntad.

Entre los beneficios que ofrece el programa se encuentra un apoyo económico de 3 mil 439 pesos con 46 centavos, entregados de manera mensual por un periodo máximo de tres meses, garantizando que las personas generen un ingreso mientras se reincorporan al mercado laboral. Asimismo, el programa contribuye al desarrollo de habilidades laborales a través de cursos de capacitación y acciones para la vinculación laboral, mediante la canalización de las personas a bolsas y ferias de trabajo.

¿Cómo hacer el registro paso a paso?

Para asegurar tu inscripción al programa, sigue las siguientes indicaciones. El registro se debe realizar en la plataforma digital tramites.cdmx.gob.mx/desempleo

Inicia sesión con tu Llave CDMX Expediente en el portal: da clic en "Iniciar" y luego en "Nuevo trámite". Ingresa tu correo electrónico y contraseña, luego da clic en "Ingresar".

en el portal: da clic en "Iniciar" y luego en "Nuevo trámite". Ingresa tu correo electrónico y contraseña, luego da clic en "Ingresar". Realiza tu pre-registro al Seguro de Desempleo Activo: llena el formulario que se te presenta y da clic en "Continuar". Esa información ayudará para determinar la "Población Objetivo" a la que estarás realizando tu postulación.

al Seguro de Desempleo Activo: llena el formulario que se te presenta y da clic en "Continuar". Esa información ayudará para determinar la a la que estarás realizando tu postulación. Una vez que hayas resuelto el cuestionario, la plataforma te arrojará la categoría que te corresponde y una lista con los documentos que debes presentar.

Da clic en "Iniciar", luego verifica que tus datos personales sean correctos y marca la casilla que aparece junto a la pantalla: "¿Sus datos son correctos?".

Finaliza el llenado de datos personales y marca las casillas correspondientes a las habilidades laborales que has adquirido a lo largo de tu vida profesional.

y marca las casillas correspondientes a las que has adquirido a lo largo de tu vida profesional. Añade referencias personales y laborales, después sube tus documentos a la plataforma en formato PDF o JPG.

a la plataforma en formato PDF o JPG. Tu solicitud terminará ahí. Finalmente, guarda tu número de folio.

¿Cuáles son los requisitos?

El trámite de inscripción al programa es gratuito y entre los requisitos principales para integrarse al programa se encuentran una serie de documentos, entre los que figuran:

Identificación Oficial Vigente (con fotografía y firma).

(con fotografía y firma). Comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a tres meses).

(con una antigüedad no mayor a tres meses). Clave única de Registro de Población (CURP).

Carta compromiso y carta bajo protesta de decir verdad.

y de decir verdad. Documento que acredite o demuestre la pérdida del empleo (constancia laboral, semanas cotizadas del IMSS o expediente electrónico del ISSSTE).

Además, para solicitar este apoyo, el beneficiario debe haber laborado en un empleo formal en la Ciudad de México durante al menos seis meses entre 2023 y 2024. Así como haber perdido el empleo a partir del primero de enero de 2023 de forma involuntaria.

Finalmente, si quieres ser uno de los beneficiarios de este programa, debes darte prisa y realizar tu registro, puesto este se realizará este lunes 10 de noviembre de 2025 a partir de las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas.

