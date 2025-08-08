Salinas Pliego lanza dura crítica contra Sergio Luna tras cortesías de Club 51 para evento de F1; esto dijo

El empresario Ricardo Salinas Pliego, compartió a través de su perfil de X una crítica a la reciente polémica de Sergio Gutiérrez.

El presidente de la Cámara de Diputados se encuentra envuelto en controversia tras la publicación de imágenes de su esposa y él en la fiesta exclusiva de la Fórmula 1, en octubre de 2024.

Las críticas por el elevado precio de cada boleto llevaron al diputado a afirmar que las entradas con las que acudió al evento fueron cortesía de Club 51, un espacio exclusivo para empresarios y personalidades de alto perfil.

Club 51 confirma que dio dos cortesías a Gutiérrez Luna para la F1 en 2024. Foto: Captura @Club51Mx

¿Cuál fue la reacción de Salinas Pliego a los boletos de F1 obsequiados por Club 51?

El fundador de Grupo Salinas compartió a través de su cuenta oficial de X una publicación enlistando acusaciones no sólo en contra de Sergio Gutiérrez, sino en contra de todos los políticos y personajes de la 4T.

"Lo importante es que la gente no se distraiga y que no olvide":

- El lavado de dinero.

- Los proyectos fracasados.

- La corrupción de los políticos.

- La complicidad con el narco.

- Las mentiras que dicen.

- Todos los desfalcos y robos que hacen.

Finalmente, aseveró: "Los 2 boletos de $340,000 pesos no es nada comparado con todo lo demás que se han robado”, dice el post de Salinas Pliego.

Crítica de Salinas Pliego a Sergio Gutiérrez por boletos de F1. Foto: X

Para acompañar su publicación y darle contexto, el empresario agregó imágenes compartidas por el periodista Carlos Torres de capturas de pantalla del post de confirmación que hizo Club 51 en X, sobre haber regalado los boletos al diputado, y la cuenta oficial del club, que fue eliminada.

La reacción de Salinas Pliego rápidamente acumuló miles de likes y cientos de comentarios en los que usuarios se unieron a la crítica contra Sergio Gutiérrez Luna y el movimiento morenista.

