Registro obligatorio de celulares 2026: estas son las líneas que no deberán darse de alta

El pasado 9 de enero se puso en marcha en México un registro obligatorio de líneas telefónicas para números activos. La medida busca frenar extorsiones, fraudes y otras conductas delictivas.

El trámite aplica a líneas en funcionamiento ligadas a empresas de telecomunicaciones como Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Altán.

Conoce el proceso para realizar la vinculación de tu línea telefónica con tus datos personales. Foto: Freepik

Formas de realizar el trámite

El registro de líneas telefónicas puede realizarse de manera presencial o por medio de plataformas en línea. Para completar el proceso se solicita identificación oficial con fotografía, CURP o pasaporte.

El procedimiento debe completarse antes del 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio de 2026, los números no registrados serán suspendidos.

¿Quiénes quedan exentos de registrar su línea telefónica?

No todos los dispositivos ingresan al padrón de líneas telefónicas. Quedan fuera los números asociados a tarjetas SIM sin capacidad para realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS.

Registro celulares 2026. Imagen: Unsplash

Intentos permitidos en el registro en línea

En la modalidad en línea se cuentan tres intentos para concluir el proceso. Si no se logra finalizar, se puede contactar a un asesor al *111 en planes de renta o al *264 en líneas Amigo. También se puede acudir a un Centro de Atención a Clientes.

Consecuencias de no completar el registro

Los números sin registro no podrán usar el servicio móvil hasta concluir el trámite. Durante la suspensión de la línea, solo se permite la comunicación con servicios de emergencia y atención ciudadana: 074, 079, 088, 089 y 911, además de *111 para planes de renta y *264 para líneas Amigo.

La suspensión del servicio no elimina la obligación de cubrir los pagos de servicios contratados ni, en su caso, del equipo telefónico entregado.

