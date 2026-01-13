Registro obligatorio de celulares 2026: ¿qué pasa si no logro registrar mi número telefónico a los tres intentos?

Más Información

El 9 de enero comenzó en México el . La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el objetivo del proceso es fortalecer la seguridad de la población y descartó que tenga fines de vigilancia.

Registro Obligatorio de Celulares 2026. Foto: Especial
El trámite debe ser realizado por quienes tengan un número celular activo asociado a cualquier empresa de telecomunicaciones, entre ellas Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Altán.

Modalidades y requisitos del trámite

El registro de líneas telefónicas puede llevarse a cabo de forma presencial o en línea. Para completarlo se solicita una identificación oficial con fotografía, CURP o pasaporte.

La fecha límite para cumplir con el procedimiento es el 29 de junio. Las líneas que no queden vinculadas serán suspendidas a partir del 30 de junio de 2026.

¿Qué pasa si no logro registrar mi número telefónico a los tres intentos?

De acuerdo con Telcel, cuando se elige la modalidad remota se cuenta con tres intentos para finalizar el registro del número telefónico. Si el proceso no se completa, la persona puede comunicarse con un asesor al *111 en planes de renta o al *264 en líneas Amigo. También existe la opción de acudir a un Centro de Atención a Clientes para realizar el trámite.

¿Cuántos intentos tienes para hacer el Registro de Telefonía Móvil? Imagen: Unsplash
Consecuencias de no vincular la línea con la identificación y CURP

Las líneas telefónicas no registradas no podrán utilizar el servicio móvil hasta que se concluya el proceso. Durante la suspensión del servicio solo se permitirá la comunicación con números de emergencia y atención ciudadana: 074, 079, 088, 089 y 911, además de *111 para planes de renta y *264 para líneas Amigo.

Cabe recalcar que la suspensión por falta de registro no elimina la obligación de cubrir los pagos correspondientes a los servicios contratados ni, en su caso, al equipo proporcionado.

