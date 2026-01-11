Registro Obligatorio de Celulares 2026: así puedes dar de alta tu línea Bait y evitar la suspensión

A partir del 9 de enero, en México se implementó el registro obligatorio de celulares, un requisito que busca vincular cada número de teléfono con la identidad del titular.

Registro Obligatorio de Celulares 2026. Imagen: Unsplash

Esta medida forma parte de un esfuerzo por actualizar los registros de usuarios de telefonía móvil y fortalecer los mecanismos de seguridad en el uso de las líneas móviles, con el fin de prevenir fraudes, clonación de números y otras prácticas ilegales relacionadas con los servicios de telecomunicaciones.

Lee también: Registro obligatorio de celulares 2026: ¿cómo registrar mi número telefónico si soy extranjero?

Pasos para registrar tu línea Bait

El registro de la línea Bait de Walmart se realiza en línea a través del portal oficial. Los pasos son los siguientes:

Accede al portal oficial: https://rnu.altanredes.com/bait/vinculatulinea. Revisa la información del proceso y haz clic en “Continuar” para iniciar el registro de celular. Selecciona tu estatus: “Ciudadano mexicano” o “Ciudadano extranjero”, según corresponda. Elige el documento de identificación que utilizarás: credencial del INE o pasaporte. Ingresa tu CURP y el número de tu línea Bait que deseas registrar. Acepta los Términos y Condiciones y el Aviso de Privacidad, que puedes consultar antes de continuar. Verificación biométrica: captura fotos de tu identificación oficial por ambos lados y realiza la prueba de vida, que consiste en mover la cabeza frente a la cámara para confirmar que eres una persona real.

Registro de líneas móviles: cuándo inicia y qué documentos necesitas. Imagen: Unsplash

Al completar estos pasos, tu línea Bait quedará registrada y vinculada a tu identidad, garantizando que tu servicio de telefonía móvil continúe sin interrupciones.

Lee también: Registro Obligatorio Celulares 2026: ¿qué es la "prueba de vida" que pide Telcel para que no te quedes sin línea?

Consecuencias de no registrar tu línea

Las líneas móviles que no se registren antes del 1 de julio serán suspendidas temporalmente. Durante este periodo, solo se podrán realizar llamadas a:

Números de emergencia : 911

: 911 Atención ciudadana : 089, 088

: 089, 088 Líneas de soporte del operador

Es importante destacar que la suspensión de línea no elimina las obligaciones contractuales. Esto significa que los usuarios de telefonía móvil deben continuar pagando su plan o el equipo contratado, aunque la línea Bait no esté disponible para llamadas o mensajes normales.

