Más Información

"Dato Protegido" trolea a José Ramón López Beltrán; se burla de discusión de hijo de AMLO con Grok

"Dato Protegido" trolea a José Ramón López Beltrán; se burla de discusión de hijo de AMLO con Grok

Registro obligatorio de celulares 2026: ¿cuándo es la fecha límite para registrar tu número telefónico?

Registro obligatorio de celulares 2026: ¿cuándo es la fecha límite para registrar tu número telefónico?

Registro Obligatorio Celulares 2026: ¿qué es la "prueba de vida" que pide Telcel para que no te quedes sin línea?

Registro Obligatorio Celulares 2026: ¿qué es la "prueba de vida" que pide Telcel para que no te quedes sin línea?

Café Tacvba vs Spotify: experto advierte sobre modelo digital de la plataforma

Café Tacvba vs Spotify: experto advierte sobre modelo digital de la plataforma

Reportera exhibe intento de extorsión de policía de tránsito en Naucalpan; conductor acusa que le pidieron 5 mil 200 pesos

Reportera exhibe intento de extorsión de policía de tránsito en Naucalpan; conductor acusa que le pidieron 5 mil 200 pesos

Desde este 9 de enero comenzó en México el de líneas telefónicas, un nuevo procedimiento que busca actualizar la información de los usuarios de telefonía móvil y reforzar los controles de seguridad para frenar delitos como fraudes y extorsiones cometidos desde números no identificados.

¿Cuántos intentos tienes para hacer el Registro de Telefonía Móvil? Imagen: Unsplash
¿Cuántos intentos tienes para hacer el Registro de Telefonía Móvil? Imagen: Unsplash

El trámite puede realizarse en línea, directamente en las plataformas de las compañías telefónicas, sin necesidad de acudir a centros de atención.

El registro permitirá vincular cada número celular con la identidad de su titular, creando un padrón más confiable de usuarios.

Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir es el 30 de junio de 2026.

Lee también:

¿Qué es la “prueba de vida” y por qué la piden?

Uno de los puntos que más dudas ha generado es la llamada “prueba de vida”, solicitada por operadores como Telcel durante el registro digital.

Este requisito consiste en tomarse una fotografía tipo selfie, la cual el sistema utiliza para verificar que la persona que realiza el trámite es realmente el titular de la línea y evitar suplantaciones de identidad.

¿Qué es la “prueba de vida” y por qué la piden? Esto se sabe. Foto: Freepik
¿Qué es la “prueba de vida” y por qué la piden? Esto se sabe. Foto: Freepik

¿Cómo hacer el registro de tu línea telefónica?

Los usuarios de Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Virgin podrán realizar la vinculación de dos maneras:

  • En línea, a través de los portales oficiales del operador (incluye la prueba de vida)
  • De forma presencial, acudiendo a un centro de atención a clientes

Lee también:

Documentos necesarios para vincular el celular con la CURP

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tanto personas físicas como morales deberán presentar:

  • Credencial para votar (INE)
  • CURP certificada y/o CURP biométrica
  • Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses

¿Qué pasa si no registras tu línea?

A partir del 1 de julio, las líneas que no hayan sido registradas serán suspendidas temporalmente hasta completar el trámite. Durante la suspensión, solo se permitirá llamar a números de emergencia y atención ciudadana, como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador.

La suspensión del servicio no elimina las obligaciones contractuales, por lo que los usuarios deberán seguir pagando su plan o equipo aunque la línea permanezca restringida.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv

Google News

Noticias según tus intereses

[Publicidad]