Registro Obligatorio Celulares 2026: ¿qué es la "prueba de vida" que pide Telcel para que no te quedes sin línea?

Desde este 9 de enero comenzó en México el registro obligatorio de líneas telefónicas, un nuevo procedimiento que busca actualizar la información de los usuarios de telefonía móvil y reforzar los controles de seguridad para frenar delitos como fraudes y extorsiones cometidos desde números no identificados.

El trámite puede realizarse en línea, directamente en las plataformas de las compañías telefónicas, sin necesidad de acudir a centros de atención.

El registro permitirá vincular cada número celular con la identidad de su titular, creando un padrón más confiable de usuarios.

Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir es el 30 de junio de 2026.

¿Qué es la “prueba de vida” y por qué la piden?

Uno de los puntos que más dudas ha generado es la llamada “prueba de vida”, solicitada por operadores como Telcel durante el registro digital.

Este requisito consiste en tomarse una fotografía tipo selfie, la cual el sistema utiliza para verificar que la persona que realiza el trámite es realmente el titular de la línea y evitar suplantaciones de identidad.

¿Cómo hacer el registro de tu línea telefónica?

Los usuarios de Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Virgin podrán realizar la vinculación de dos maneras:

En línea , a través de los portales oficiales del operador (incluye la prueba de vida)

, a través de los portales oficiales del operador (incluye la prueba de vida) De forma presencial, acudiendo a un centro de atención a clientes

Documentos necesarios para vincular el celular con la CURP

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tanto personas físicas como morales deberán presentar:

Credencial para votar (INE)

CURP certificada y/o CURP biométrica

Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses

¿Qué pasa si no registras tu línea?

A partir del 1 de julio, las líneas que no hayan sido registradas serán suspendidas temporalmente hasta completar el trámite. Durante la suspensión, solo se permitirá llamar a números de emergencia y atención ciudadana, como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador.

La suspensión del servicio no elimina las obligaciones contractuales, por lo que los usuarios deberán seguir pagando su plan o equipo aunque la línea permanezca restringida.

