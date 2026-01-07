Registro obligatorio de celulares 2026: ¿qué pasa si no vinculo mi línea telefónica con mi CURP?

A partir de este mes, todas las personas que cuenten con una línea telefónica activa deberán realizar de manera obligatoria el registro de sus datos personales ante la compañía correspondiente. Esta medida aplica tanto para líneas nuevas como existentes, incluidas las eSIM.

El objetivo principal es asociar cada número telefónico a una persona física o moral, con el fin de eliminar el anonimato y fortalecer los mecanismos de control y seguridad en el uso de servicios móviles.

Consecuencias de no realizar la vinculación

En caso de no completar el registro, la línea telefónica será suspendida de manera temporal hasta que el proceso se realice correctamente. Esta suspensión afectará los servicios de llamadas, mensajes y datos móviles.

¿Cuántos intentos tienes para hacer el Registro de Telefonía Móvil? Imagen: Unsplash

Sin embargo, la cuenta continuará activa. Los cargos y cobros seguirán generándose de forma habitual, aun cuando la línea se encuentre suspendida.

Requisitos para el registro de la línea

Para llevar a cabo la vinculación, será necesario presentar una identificación oficial vigente. Se aceptan documentos como la credencial para votar (INE) o el pasaporte.

Además, se deberá proporcionar la Clave Única de Registro de Población (CURP). En el caso de personas morales o empresas, será necesario presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Los usuarios de Movistar y AT&T podrán realizar el trámite de forma presencial o remota. Para el registro presencial, será necesario acudir a cualquier Centro de Atención al Cliente (CAC) de la compañía correspondiente.

En el lugar se deberán presentar los documentos requeridos para completar el proceso de vinculación de manera satisfactoria.

Límite de líneas y número de intentos

Por disposición oficial, cada usuario podrá registrar un máximo de 10 líneas telefónicas. Esta medida busca evitar el uso excesivo o indebido de números móviles.

De acuerdo con el artículo 24 del DOF, el proceso de registro contará únicamente con tres intentos para completarse correctamente. En el caso de nuevas líneas, se otorgará un plazo de 30 días posteriores a la activación para realizar la vinculación obligatoria.

