¿Quieres una imagen en 3D? Google Gemini lo hace posible con este sencillo tutorial

Google Gemini, la inteligencia artificial de Google, ha revolucionado la creación de imágenes al permitir a los usuarios convertir fotos en modelos 3D realistas.

Esta herramienta, conocida como "Nano Banana", ofrece una forma sencilla y divertida de transformar tus imágenes en figuras tridimensionales.

Google Gemini, la inteligencia artificial de Google, ha revolucionado la creación de imágenes al permitir a los usuarios convertir fotos en modelos 3D realistas. Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Tutorial fácil: restaura tus fotos antiguas con la IA de Google

¿Qué es Google Gemini y cómo funciona?

Google Gemini es una inteligencia artificial desarrollada por Google DeepMind que permite generar y editar imágenes a partir de texto o fotos. Con su actualización "Nano Banana", los usuarios pueden convertir una foto en una figura coleccionable en 3D, similar a los populares muñecos de acción.

¿Cómo puedo crear una imagen en 3D con Gemini?

Accede a Gemini : Visita el sitio oficial de Google Gemini.

: Visita el sitio oficial de Google Gemini. Sube tu foto : Selecciona la imagen que deseas convertir en 3D.

: Selecciona la imagen que deseas convertir en 3D. Usa el prompt adecuado: Introduce el siguiente texto: "Convierte esta foto en una figura coleccionable a escala 1/7, en estilo realista, sobre un escritorio. En la pantalla se ve el modelado 3D de la figura y, al lado, su caja de edición con ... ".

Espera el resultado: En pocos segundos, Gemini generará una imagen en 3D de tu foto.

¿Qué es un "prompt" y por qué es importante?

Un "prompt" es una instrucción que le das a la inteligencia artificial para que genere una imagen específica. Ser claro y detallado en tu prompt ayuda a obtener resultados más precisos y satisfactorios.

¿Puedo usar Gemini en mi dispositivo móvil?

Sí, Google ha integrado Gemini en aplicaciones como Google Docs y Google Fotos, permitiendo generar imágenes desde texto directamente desde tu smartphone. Sin embargo, esta función está disponible solo para usuarios con suscripciones específicas o dispositivos compatibles.

Google Gemini, la inteligencia artificial de Google, ha revolucionado la creación de imágenes al permitir a los usuarios convertir fotos en modelos 3D realistas. Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: ¿Cómo hacer fotos profesionales gratis con Gemini?: guía paso a paso para lograr retratos con ayuda de IA

¿Es posible imprimir en 3D las figuras generadas?

Actualmente, las figuras generadas por Gemini son imágenes digitales. Sin embargo, con el avance de la tecnología, es posible que en el futuro se puedan imprimir en 3D utilizando impresoras especializadas.

¿Hay otras aplicaciones similares a Gemini?

Sí, existen otras herramientas de inteligencia artificial que permiten crear imágenes en 3D, como DALL·E de OpenAI. Sin embargo, Gemini destaca por su integración con otros servicios de Google y su facilidad de uso.

¿Es necesario tener conocimientos técnicos para usar Gemini?

No, Google ha diseñado Gemini para ser intuitivo y fácil de usar. Con solo seguir los pasos mencionados, cualquier usuario puede crear imágenes en 3D sin necesidad de experiencia previa.

¿Puedo compartir las imágenes creadas con Gemini?

Sí, una vez que hayas generado tu imagen en 3D, puedes compartirla en redes sociales, enviarla por correo electrónico o guardarla en tu dispositivo.

¿Gemini es gratuito?

La mayoría de las funciones de Gemini son gratuitas. Sin embargo, algunas características avanzadas pueden requerir una suscripción o estar disponibles solo en dispositivos específicos.

También te interesará:

¿Cuántos pasos al día son suficientes para mantenerte saludable?, esto dice la ciencia

MTU entra en vigor: ¿debo activarlo si tengo cuenta en Banco del Bienestar?

Nuevo límite en transferencias bancarias: ¿Cómo afectará a los mexicanos?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov