¿Quién es Odessa A'zion?; la actriz que renunció a la película “Deep Cuts” tras críticas por interpretar a mexicana

Este jueves 29 de enero, la actriz estadounidense Odessa A'zion anunció que no participará en la adaptación de Deep Cuts, nuevo proyecto cinematográfico de A24 dirigido por Sean Durkin, luego de que su incorporación a la película generará una ola de críticas entre la comunidad de fanáticos de la novela literaria juvenil.

La cinta es una adaptación de la novela homónima de Holly Brickey, publicada en 2021. El libro está ambientado en la década de los 2 mil, mientras que la trama sigue a Percy y Joe, dos jóvenes que, tras conocerse en una reunión informal en un bar universitario, forjan una intensa relación sentimental y profesional basada en la música, la crítica y la ambición.

El filme estará protagonizado por el actor Drew Starkey como Joe y la actriz Cailee Spaeny como Percy, mientras que Odessa A'zion fue seleccionada para dar vida a Zoe Gutiérrez, una migrante de origen mexicano. Luego de darse a conocer que la actriz formaría parte del elenco para interpretar a este personaje, las redes se encendieron, generando un sinfín de críticas.

La actriz de origen judío Odessa A'zion rechazó interpretar a Zoe, una migrante mexicana. Foto: Captura de pantalla

En diversas plataformas digitales, los usuarios señalaban a la actriz de haber "robado" un papel escrito para ser interpretado por una mujer mexicana, señalando que ella era de origen judío y sus rasgos físicos no concordaban para interpretar a un personaje latino. Por ello, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la actriz anunció que abandonaría el proyecto.

En un comunicado la actriz explicó que no había leído el libro y desconocía el contexto que rodeaba a su personaje. "¡Chicos! Estoy con TODOS ustedes y NO voy a hacer esta película", sentenció. Asimismo, detalló que en un principio ella había adicionado para obtener el papel de Percy, pero le ofrecieron el de Zoe. "Nunca le quitaría un papel a alguien más que está destinado a hacerlo. ¡Esa persona DEBERÍA hacerlo!", agregó.

¿Quién es Odessa A'zion?

Nacida el 17 de junio del año 2000 en Los Ángeles, Odessa Zion Segall Adlon, es una actriz que ha ganado gran relevancia dentro de la industria del entretenimiento y la actuación en los últimos meses. Su versatilidad y talento para dar vida a personajes en diferentes géneros cinematográficos la llevó a posicionarse como una figura clave dentro de Hollywood en 2025.

La actriz Odessa A'zion interpretó al personaje de Rachel Mizler en el filme de Marty Supreme. Foto: Instagram @odessaazion

Apodada como la nueva "It Girl", Odessa es hija de la productora de televisión y actriz ganadora del Emmy, Pamela Adlon, y del director alemán Félix O. Adlon, adentrándose en el mundo artístico desde temprana edad. Su debut en la pantalla grande fue en 2017, para la serie Nashville. También participó en otros proyectos importantes, como la comedia Fam, transmitida por CBS en 2019 y Grand Army de Netflix en 2020.

No obstante, la interpretación que le dio gran popularidad fue su participación como Rachel Mizler en la película Marty Supreme, cinta nominada a los Premios Óscar 2026, dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet. El filme narra la historia de Marty Mauser, un joven soñador que lucha por convertirse en una leyenda del tenis de mesa, atravesando múltiples obstáculos.

Asimismo, en 2022 interpretó a en la película de terror Hellraiser como Riley McKendry, en The Inhabitant en el mismo año y en 2023 en la comedia de drama Sitting in Bars with Cake. En 2024, la actriz destacó en Fresh Kills y en 2025 apostó nuevamente por el terror en Until Dawn. Además, en este año también participó en la serie televisiva I Love LA de HBO Max, donde interpreta a Tallulah Stiel.

