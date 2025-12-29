¿Quién es Daniel Borjas, el creador de contenido que fue arrestado en transmisión en vivo?

La madrugada del pasado 28 de diciembre, el creador de contenido conocido en redes como Daniel Borjas fue detenido en el municipio de San Pedro Garza García en Nuevo León, México, tras un supuesto altercado en un establecimiento de la zona de Centrito Valle, además de insultar a un agente de la policía.

La detención se llevó a cabo en la calle Río Orinoco por elementos policiacos, mientras el influencer realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta en la plataforma de TikTok. Según reportes, Daniel fue trasladado al Centro de Comando de la Secretaría de Seguridad Pública y fue puesto en libertad horas más tarde.

Durante la transmisión en vivo, uno de sus acompañantes relató que Daniel se vio involucrado en una riña al interior del antro. Paralelamente, Borjas cuestionaba a los agentes sobre el motivo de su detención, quienes señalaron que se debía a una presunta alteración del orden. “No hicimos nada… yo me defendí”, reclamó en voz alta mientras era esposado.

El creador de contenido explicó que publicará un video explicando toda la situación. Foto: Instagram @danielborjasmx

¿Quién es Daniel Borjas?

Originario de Monterrey, Daniel Borjas de 24 años es una estrella de TikTok y creador de contenido conocido por entrevistar a personas e influencers en antros o clubes nocturnos. Borjas comenzó a publicar contenido en Instagram en 2019, volviéndose popular gracias a sus dinámicas de "cupido", donde emparejaba a dos personas al azar.

Asimismo, es conocido por publicar videos de retos y actuaciones de baile en la plataforma. Una de sus series más conocidas dentro de su contenido es la llamada “¿Cuánto cuesta tu outfit?”, una dinámica en la que entrevista personas en la calle o figuras públicas para conocer el costo de sus atuendos y accesorios en eventos o reuniones.

Daniel cuenta con 1.8 millones de seguidores en la plataforma de Instagram y con más de 7 millones de seguidores en TikTok, manteniendo una comunidad fiel de seguidores gracias a su carisma y carácter espontáneo, cualidades que lo llevaron a posicionarse como una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento digital entre los jóvenes.

¿Qué pasó luego de la detención?

El día de ayer, el influencer reapareció en redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre la situación. En su cuenta personal de Instagram, Daniel explicó que pronto aclarará lo que ocurrió esa noche y mostrará algunas grabaciones de las cámaras de seguridad del interior del local.

Asimismo, mencionó que hay personas que tratan de manchar su nombre, por lo que prefiere que su audiencia sepa su versión de la historia de primera mano. “No sé cuál es el afán de querer manchar mi nombre”, sentenció con notable molestia.

