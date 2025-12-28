Aromatizante natural en casa: así funciona hervir limón, canela y jengibre

El uso de aromatizantes naturales en el hogar ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente entre quienes buscan reducir el uso de aerosoles, fragancias sintéticas o productos con compuestos químicos volátiles. Entre las opciones más sencillas y accesibles se encuentra hervir cáscara de limón, canela y jengibre, una combinación que aprovecha ingredientes comunes para perfumar ambientes cerrados de manera temporal y controlada.

Este método se utiliza principalmente para mejorar el olor en espacios como la cocina, donde suelen concentrarse aromas persistentes de alimentos, humedad o encierro.

Al calentarse, el agua libera vapor que transporta aceites aromáticos naturales, generando una sensación de limpieza y frescura ambiental sin necesidad de enchufes, atomizadores o productos comerciales.

El aromatizante casero es amigable con el medio ambiente. Foto: Pixabay

Lee también: ¿Para qué sirve tirar ajo al inodoro y por qué lo recomiendan?

¿Por qué recomiendan hervir cáscara de limón, canela y jengibre?

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza del hogar, Cleanipedia, la eficacia de esta mezcla radica en el equilibrio de sus componentes aromáticos. El limón aporta notas cítricas asociadas con limpieza y frescura, mientras que la canela introduce un aroma cálido que suele relacionarse con confort. El jengibre, por su parte, añade una intensidad ligera que evita que el perfume resulte plano o excesivamente dulce.

Además del contraste aromático, se trata de una alternativa sustentable, ya que reutiliza cáscaras que normalmente se desechan. La intensidad del aroma puede ajustarse fácilmente modificando la cantidad de ingredientes o el tiempo de hervor, lo que permite personalizar la experiencia según el tamaño del espacio y la tolerancia olfativa de quienes habitan el lugar.

A diferencia de muchos aromatizantes industriales, este método no busca perfumar de forma permanente, sino neutralizar olores momentáneos mediante vapor caliente, lo que reduce la acumulación de fragancias en el ambiente.

Hervir limón y canela genera un ambientador natural que refresca cualquier espacio. Foto: Canva

Lee también: Limpiar los pisos del baño con vinagre: ¿para qué sirve y qué beneficios aporta?

¿Para qué sirve y cómo usarlo como aromatizante en casa?

Este aromatizante natural sirve para perfumar habitaciones y ayudar a disminuir olores persistentes, como los generados por frituras, basura orgánica o encierro prolongado.

Su preparación es sencilla y requiere:

Colocar en una olla entre tres y cuatro tazas de agua,

la cáscara de un limón

una rama de canela

tres o cuatro rodajas de jengibre fresco.

La mezcla se lleva a hervor y posteriormente se mantiene a fuego bajo, reponiendo el agua conforme se evapora.

En términos de seguridad, se recomienda no dejar la olla sin supervisión y apagarla al salir de la cocina. También es importante ventilar el espacio de forma adecuada, sobre todo en hogares donde viven personas con asma, alergias respiratorias o mascotas.

Organizaciones especializadas en bienestar animal, como la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), advierten que algunos aromas intensos pueden resultar molestos para perros y gatos, por lo que sugieren utilizar cantidades moderadas, evitar exposiciones prolongadas y observar cualquier cambio en el comportamiento de los animales.

También te interesará:

Tener dos gatos vs uno solo: ventajas para su bienestar emocional y física

¿Los gatos maúllan más a los hombres o a las mujeres? Esto dice la ciencia

Solsticio de invierno 2025; esta es la hora exacta del cambio de estación en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/