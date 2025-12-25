¿Para qué sirve tirar ajo al inodoro y por qué lo recomiendan?

La limpieza del baño es una de las tareas domésticas más frecuentes y, al mismo tiempo, una de las más complejas. La acumulación de bacterias, hongos y humedad suele provocar malos olores persistentes que no siempre desaparecen con productos convencionales.

Ante este problema, en redes sociales se popularizó un método sencillo y de bajo costo que ha despertado curiosidad: tirar un diente de ajo en el inodoro.

Aunque para muchos puede parecer una recomendación poco convencional, el consejo tiene fundamentos relacionados con las propiedades naturales de este alimento, ampliamente estudiadas en el ámbito científico y utilizadas desde hace siglos con fines medicinales y de higiene.

¿Por qué recomiendan tirar ajo en el inodoro?

De acuerdo con National Center for Biotechnology Information, el ajo contiene alicina, un compuesto que se libera cuando el diente se corta, se aplasta o entra en contacto con el agua. Esta sustancia ha sido analizada por instituciones científicas debido a su capacidad antibacteriana y antifúngica, lo que significa que puede ayudar a inhibir el crecimiento de microorganismos responsables de los malos olores y de la acumulación de suciedad en el inodoro.

De acuerdo con el sitio de Cleanipedia y la NCBI, las bacterias y hongos que se alojan en superficies húmedas como el sanitario son una de las principales causas del olor desagradable en el baño. El ajo, al actuar durante varias horas, puede contribuir a reducir esta carga microbiana sin necesidad de productos químicos fuertes.

Por esta razón, se recomienda colocar un diente de ajo en el inodoro antes de ir a dormir y dejarlo actuar durante la noche, periodo en el que no se utiliza el sanitario y se permite que sus compuestos actúen de forma prolongada.

¿Cómo usar el ajo para limpiar el inodoro correctamente?

El procedimiento es sencillo y no requiere preparación previa ni inversión adicional. Basta con tomar un diente de ajo entero (no es necesario pelarlo), colocarlo directamente en el inodoro y dejarlo actuar toda la noche sin accionar la descarga. A la mañana siguiente, solo se debe tirar de la cadena para eliminar los restos.

Este método puede repetirse dos veces por semana como complemento de la limpieza habitual, ayudando a prevenir la proliferación de bacterias y a mantener un olor más fresco en el baño.

No obstante, se aclara que el ajo no sustituye una limpieza profunda ni el uso ocasional de desinfectantes, especialmente en hogares con alta humedad o uso constante del sanitario. Su función principal es actuar como un apoyo natural dentro de una rutina de higiene más amplia.

