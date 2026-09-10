Este miércoles 9 de septiembre se reportó la muerte de Óscar Mario Beteta, periodista y conductor de radio, a los 70 años.

La noticia fue dada a conocer por El Heraldo, medio donde Beteta tenía su programa de radio en el 98.5 FM.

De acuerdo con la información difundida en el programa del periodista Ciro Gómez Leyva, Óscar había sido internado en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México, previo a su fallecimiento.

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¿Quién era Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta Vallejo fue un reconocido economista, periodista y líder de opinión mexicano, cuya trayectoria se extendió durante más de tres décadas en la radiodifusión, la televisión y el análisis financiero.

Antes de consolidarse en los medios, Beteta estudió Economía en la Universidad Anáhuac y trabajó como corredor de bolsa. También estuvo al frente de instituciones financieras como Banamex, Banca Serfin y Multibanco Comermex.

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Articulista Óscar Mario Beteta. Foto: EL UNIVERSAL

Después de esa etapa comenzó a abrirse camino en los medios de comunicación, donde poco a poco construiría una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una de las voces reconocidas del periodismo mexicano.

Sus primeros pasos los dio en Canal 11, donde hizo historia al inaugurar el primer noticiero de la televisión mexicana con enfoque bursátil.

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Más tarde estuvo al frente de Visión 40, programa de análisis y entrevistas transmitido por Canal 40, con lo que amplió su presencia dentro de la televisión.

Sin embargo, fue en la radio donde terminó de consolidar el pilar fundamental de su carrera.

¿Cuánto tiempo estuvo Óscar Mario Beteta en la radio?

La radio mexicana fue uno de los espacios más importantes en la trayectoria de Mario Beteta. Durante 30 años, de 1994 a febrero de 2024, estuvo al frente del emblemático noticiero matutino "En los Tiempos de la Radio", en Grupo Fórmula.

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El programa logró reunir a un amplio público tanto en México como en el sur de Estados Unidos y se convirtió en uno de los espacios más representativos de la carrera del comunicador.

Óscar Mario Beteta, periodista mexicano. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Uno de los momentos que marcaron la historia del programa ocurrió en 2008, cuando se convirtió en el primer noticiario en abrir sus micrófonos a los migrantes radicados en territorio estadounidense.

La salida de Beteta de Grupo Fórmula, en febrero de 2024, puso fin a una de las etapas más importantes de su carrera después de tres décadas al frente del espacio radiofónico.

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¿Óscar Mario Beteta trabajó en EL UNIVERSAL?

Además de su trabajo en radio y televisión, colaboró durante varios años en EL UNIVERSAL, donde publicó la columna “En Petit Comité”.

Su carrera estuvo relacionada tanto con el periodismo como con el análisis económico y financiero, una combinación que mantuvo desde sus primeros años en los medios.

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A lo largo de su trayectoria recibió importantes reconocimientos. En tres ocasiones fue acreditado con el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México.

Óscar Mario Beteta. Foto: X. @Radio_Formula

También fue distinguido con el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica, la Presea José Pagés Llergo y la Medalla José Vasconcelos.

Además, fue reconocido de manera consecutiva como uno de los 300 líderes más influyentes del país, consolidando un legado relacionado con el periodismo y el análisis informativo.

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¿Qué premios y reconocimientos recibió Óscar Mario Beteta?

A estos reconocimientos se sumó la medalla de Mejor Conductor de Noticias, entregada por la Asociación Nacional de Locutores.

También obtuvo el Premio Defensa del Derecho a la Información, otorgado por la publicación Foro Jurídico.

Beteta fue miembro del Directorio del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) de Davos, Suiza, así como del Consejo Consultivo de Unicef México.

También formó parte del Consejo Consultivo de Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor y fue miembro asociado del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

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¿Quién fue la esposa de Óscar Mario Beteta?

En 2024 contrajo matrimonio con Araceli Peraza, poco después de que Beteta cerrara una de las etapas más importantes de su carrera con su salida de Grupo Fórmula.

Óscar Mario y Araceli dijeron ¡sí!

¿Cuántos hijos tuvo Óscar Mario Beteta?

De su primer matrimonio con Gabriela González nació su hija Paulina Beteta González.

Posteriormente, de su unión con Zyanya Barceló, nacieron tres hijos más: Óscar Mario, Santiago y María José Beteta Barceló. De esta manera, Óscar Mario Beteta fue padre de cuatro hijos.

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