¿Qué verduras puede comer tu gato? Conoce la lista completa

Los gatos son conocidos por ser estrictamente carnívoros, pero eso no significa que ciertos vegetales no puedan formar parte de su alimentación de manera ocasional y controlada.

En los últimos años, muchos dueños de mascotas han mostrado interés en ofrecer opciones más variadas y naturales a sus felinos, lo que ha llevado a cuestionar qué verduras pueden resultar beneficiosas y cuáles podrían representar un riesgo.

Aunque las verduras no deben sustituir la proteína animal, que es la base esencial de la dieta felina, algunas pueden aportar fibra, vitaminas y antioxidantes útiles para su bienestar. Sin embargo, no todos los vegetales son seguros; algunos pueden causar trastornos digestivos e incluso intoxicaciones severas. Por ello, es fundamental conocer la diferencia antes de introducirlas en su dieta.

Lee también ¿Por qué tu gato te da cabezazos? Conoce qué es el “bunting”

Siempre consulta con un especialista antes de ofrecer alimento nuevo e irregular a tu gato. Foto: Pexels

¿Qué verduras puede comer tu gato de manera segura?

Recuerda que aunque algunas verduras pueden ser beneficiosas para tu gato, estas NO DEBEN formar parte básica de su dieta, ni sustituir la proteína, pueden ser un complemento que se ofrece de forma ocasional.

De acuerdo con el blog de bienestar de Tiendanimal, una empresa especialista en productos para mascotas, estas son las verduras que tu gato puede ingerir de manera segura y controlada:

Zanahoria

Tomate

Calabacín

Calabaza

Brócoli

Acelga

Pepino

Guisantes

Remolacha

Lechuga

Lee también ¿Qué alimentos son dañinos para tu gato? Conoce la lista aquí

Si tu gato rechaza la verdura que le ofreces, no pasa nada, algunos michis simplemente no tienen antojo de otras alimentos. Foto: Canva

No obstante, debes recordar que los gatos no suelen ser animales tan golosos -como por ejemplo, los perros- y es posible que alimentos como las frutas y verduras, no les provoquen curiosidad ni interés alguno.

No te ofendas si tu michi rechaza la comida cuando le ofrezcas alguna de las verduras mencionadas anteriormente.

Asimismo, hay comida y premios para gato que ya incluyen los beneficios de algunas frutas y verduras, en presentaciones más aptas y que les llamarán la atención mucho más.

También te interesará:

Miss Universo 2025: ¿cuánto cuesta la corona de Fátima Bosch?

¿Quién es Edson Andrade, joven que impulsó la marcha de la Generación Z?

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu