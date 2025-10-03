¿Qué se celebra hoy, 3 de octubre? Conoce las efemérides de este viernes

Hoy, 3 de octubre, se conmemoran dos fechas significativas. Entre los temas se encuentran el Día Internacional del Mosquetero y el Día Mundial de la Sonrisa.

Cada evento tiene el propósito de concientizar a toda la población sobre ciertos problemas que enfrenta el mundo cada día como: temas políticos, sociales, vida silvestre, salud, entre muchos otros.

Por ello, es importante reconocer y conocer los siguientes temas que se tratarán.

¿Qué se celebra hoy, 3 de octubre?

Día Internacional del Mosquetero

Imagen: National Geographic

De acuerdo con el sitio web “diamundial.es”, menciona que esta fecha fue impuesta en 1622 por el rey Luis XIII de Francia.

Los mosqueteros fueron soldados de infantería franceses surgidos en el siglo XVI, que se enfrentaron y combatieron a los ejércitos europeos.

Este día busca honrar la memoria de los mosqueteros que lucharon por Francia, y también recordar los valores de lealtad, valentía y servicio y dar a conocer la historia del Cuerpo de Mosqueteros.

Día Mundial de la Sonrisa

Foto: Pexels

El sitio web Hospital Multimédica Norte, menciona que cada primer viernes de octubre se celebra el Día Mundial de la Sonrisa, el cual fue implementado por Harvey Ball.

Harvey fue un artista gráfico que creó un símbolo de buena voluntad y felicidad que ahora es universalmente reconocido”, el creador original de Smiley Face en 1963, en 1999.

El objetivo de este día es difundir la importancia de sonreír todos los días ya que se menciona que tiene muchos beneficios psicológicos y físicos, esto mejora el estado de ánimo.

¿Qué ocurría en México en ese momento?

1895 : Muere Manuel Romero Rubio, político reformista que apoyó la Revolución de Ayutla.

: Muere Manuel Romero Rubio, político reformista que apoyó la Revolución de Ayutla. 1875 : Nace Gerardo Murillo, Dr. Atl, destacado escritor y afamado pintor, precursor de la pintura mexicana.

: Nace Gerardo Murillo, Dr. Atl, destacado escritor y afamado pintor, precursor de la pintura mexicana. 1890: Nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, presidente de México (1928-1930)

