¿Qué se celebra hoy, 28 de octubre? Conoce las efemérides de este martes

Este 28 de octubre se celebran dos jornadas conmemorativas. Entre estos temas se encuentran temas relacionados con el deporte y el diseño.

Estas fechas tienen el propósito de concientizar a la población sobre ciertos temas políticos y sociales, enfermedades, culturales, entre otros, y también celebrar algunos otros logros.

¿Qué se celebra hoy, 28 de octubre?

Día Mundial del Judo

Foto: EFE

Este día tiene el objetivo de visibilizar y reconocer a las personas que practican e imparten este deporte con fines de crecimiento personal.

Lee también Plantas medicinales en México: remedios tradicionales que siguen vigentes

Según el sitio web “Martial Arts”, este día está relacionado con el cumpleaños de Jigoro Kano Shihan, quien fue una persona importante en la expansión del Judo más allá de Japón, estableciendo el Instituto Kodokan e incluso influyendo en el desarrollo del judo olímpico moderno, haciendo del judo una de las artes marciales más practicadas en el mundo.

Día Internacional de la Animación

La cinta es pionera en el uso de la animación con la realidad, Roger Rabbit. Foto: IMDB.

El sitio web “diainternacionalde” menciona que el motivo de esta celebración se remonta a 1892 cuando el pionero e inventor del cine de animación francés Charles-Émile Reynaud realizó la primera proyección de ‘Pantomimes Lumineuses’ en el Museo Grévin de París.

Por eso cada año la Asociación Internacional de Cine de Animación (ASIFA) le encargan la creación del cartel del Día Internacional de la Animación. Este cartel ha sido creado por Lucija Mrzljak.

Este día también se utiliza para homenajear a todas aquellas personas que se dedican a la animación y ponen su esfuerzo y creatividad en crear una gran variedad de formatos como: videojuegos, cortometrajes, talleres, películas, largometrajes, libros, etc.

También te interesará:

¿Quién era Björn Andrésen "el chico más bello del mundo" que falleció a los 70 años?

Abuelitos conquistan las redes al bailar mientras esperan el metro en CDMX

Chumel Torres lanza dardo a Noroña tras romper en llanto por situación en Palestina

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg