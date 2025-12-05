¿Qué se celebra este 5 de diciembre? Conoce las efemérides del viernes

Hoy, 5 de diciembre, se celebran diversos actos conmemorativos que tienen la finalidad de informar, promover, reconocer diversos avances y personas que han marcado la historia a través del tiempo en el mundo.

Existen múltiples logros y problemas sociales que se buscan visibilizar, ya sean culturales, ambientales, vida silvestre, arte, política, entre otros tantos.

Por lo que es importante que te mantengas informado sobre lo que pasa cada día en el mundo y la huella que dejan cada causa en la historia de la humanidad.

¿Qué se celebra este 5 de diciembre?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el año, destaca diferentes temas importantes que involucran a toda la población, y con ello busca mantener la paz, la seguridad global, fortalecer los vínculos entre los países para lograr la cooperación internacional para la resolución de problemas y defender los derechos humanos. En esta ocasión se celebran dos temas de vital importancia que se nos mencionan.

Día Mundial del Suelo

Foto: Cortesía

Este día busca resaltar la importancia de los suelos ya que ayudan a reducir la erosión y la contaminación, mejorando la filtración y almacenamiento del agua. Estas prácticas preservan la biodiversidad, los residuos y la retención de carbono, siendo un factor importante para el cambio climático.

Se dice que el campo y la naturaleza representan el suelo, sin embargo, el de las ciudades también es relevante. Debajo del asfalto, edificios y calles hay un suelo permeable cubierto de vegetación, pero si este se sella con cemento pierde funciones como absorción de agua y regulación de temperatura, por lo que representa un riesgo, volviendo a las ciudades más vulnerables a inundaciones, calor extremo y contaminación.

Por ello, se busca repensar los espacios urbanos del futuro desde cero, para contribuir a ciudades ecológicas, más verdes, resilientes y saludables.

Es Día Internacional de los Voluntarios

Foto: Cortesía African Conservation Experience

Cada 5 de diciembre se busca elogiar y reconocer el arduo trabajo de los voluntarios alrededor del mundo. Los voluntarios son parte fundamental en el desarrollo de nuevas soluciones a diversos problemas globales como: el cambio climático, los conflictos e injusticias sociales y la economía. Por este motivo, muy pocos se aventuran en la ayuda humanitaria realizando diversos trabajos voluntarios.

También generan una cultura de servicio más rica dentro de sus comunidades, ayudan a construir puentes entre generaciones y apoyan el desarrollo sostenible. Las estadísticas mensuales muestran que los voluntarios mayores de 15 años suman 862,4 millones en todo el mundo.

La mayoría de los voluntarios en organizaciones formales son el 6,5% en todo el mundo y tienden a ser hombres. Mientras que en el voluntariado informal suelen ser mujeres con una participación del 14,3% de la población mundial.

