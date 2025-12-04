Lanzan muñeca Monster High inspirada en “El joven manos de tijera”: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

La tendencia por las muñecas Monster High coleccionables continúa, ya que Mattel Creations anunció el lanzamiento de una figura inspirada en el memorable personaje de Edward Scissorhands o El joven manos de tijera.

Este lanzamiento se da para celebrar los 35 años del estreno de la emblemática película de fantasía escrita y dirigida por Tim Burton, que se ha convertido en un clásico de la cultura gótica.

Asimismo, la nueva muñeca se une a la línea exclusiva de coleccionables "Skullector" que tiene la marca, y esta versión promete ser la fusión entre el tradicional estilo de Monster High y el personaje creado por Tim Burton, con detalles que envuelven perfectamente el mundo ficticio y las referencias más icónicas de la película.

Lee también Nintendo Switch lanza juegos gratis esta Navidad: así puedes conseguirlos por tiempo limitado

Monster High lanza nueva muñeca inspirada en El joven manos de tijera. Foto: Mattel Creations

¿Cuánto cuesta la Monster High inspirada en “El joven manos de tijera”?

La muñeca de 10.5 pulgadas de altura tiene un precio de 1,500 pesos mexicanos -no incluye costos de envío ni ningún otor cobro adicional-.

Cuenta con 11 puntos de articulación y su atuendo consiste en un bodysuit ajustado negro de piel sintética, adornado con correas metálicas y una falda de tul translúcida. Sus zapatos destacan por ser un par de kneehigh boots negras -es decir, botas hasta la rodilla- con tacones de dinosaurio y una figura de estatua de ángel.

Su composición cuenta con otros detalles ocultos que rinden tributo a los elementos que destacan en la película y que los fanáticos podrán percibir de manera inmediata.

Lee también Five Nights at Freddy's 2: ¿tiene escenas post créditos la secuela de la película de terror?

Zapatos de Monster High Edward Scissorhands. Foto: Mattel

La muñeca Monster High Skullector Edward Scissorhands viene en una caja diseñada tanto para proteger el artículo, como para lucir la figura coleccionable.

También incluye una base que sirve como soporte para mantener a la muñeca de pie y con un certificado de autenticidad y originalidad.

¿Dónde adquirir la nueva Monster High inspirada en Edward Scissorhands?

La muñeca coleccionable puede adquirirse desde la página web oficial de Mattel Creations: "https://creations.mattel.com/en-mx".

El lanzamiento oficial de esta Monster High comenzó este jueves 4 de diciembre, exclusivamente para los miembros del Fang Club Mattel; mientras que la venta para el público en general comenzará a partir de las 11:00 AM (hora del centro de México) el viernes 5 de diciembre y será a manera de preventa.

También te intereserá:

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

Navidad 2025: las mejores películas navideñas que puedes ver en Netflix

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu