Five Nights at Freddy's 2: ¿tiene escenas post créditos la secuela de la película de terror?

Una de las películas más esperadas del año acaba de estrenarse, se trata de Five Nights at Freddy's 2. Esta secuela se basó en el famoso juego para celular y computadoras que fue popular hace algunos años.

Miles de personas esperaron con ansias esta segunda parte, la cual cuenta cómo la Abby, la hermana del exguardia de seguridad Mike Schmidt, se escapa para encontrarse con los animatronics Freddy, Bonnie, Chica y Foxy.

¿Tiene escenas post créditos la película de terror?

La película con una duración de 144 minutos ofrece la oportunidad de conocer más de este curioso e interesante universo de terror. Con sólo unas horas en cartelera, miles de personas se preguntan si existe alguna escena post créditos que adelante la historia de un tercer film.

La respuesta es sí, en medio de los créditos existe una escena de poco más minuto y medio, donde un grupo de jóvenes entran a lo que parecer ser un cuarto oscuro, donde se muestra, por unos segundos, a un animatronic envuelto en una bolsa de plástico transparente.

¿Qué categoría tiene el film?

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC) organismo encargado de las clasificaciones en el país, divide en categorías a quiénes está dirigida la película:

AA: Apta para todo público, en especial dirigido a un target infantil.

Apta para todo público, en especial dirigido a un target infantil. A : Apta y dirigida a todo el público.

: Apta y dirigida a todo el público. B : Apta para adolescentes y adultos (de 12 años en adelante)

: Apta para adolescentes y adultos (de 12 años en adelante) B15 : Apta y dirigida a adolescentes mayores de 15 años y adultos.

: Apta y dirigida a adolescentes mayores de 15 años y adultos. C : Contenido para personas mayores de 18 años.

: Contenido para personas mayores de 18 años. D: Contenido apto y dirigido sólo para adultos, contiene material y escenas fuertes o explícitas.

La película cuenta con una clasificación B, apta para adolescentes mayores de 12, si una persona menor de edad desea asistir al cine a verla, deberá estar acompañada de un adulto mayor de 18 años.

Lanzan tráiler oficial de la secuela de Five Nights at Freddy's, estos son los detalles de su estreno. Foto: Captura de pantalla. Universal Studios

