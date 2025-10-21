¿Qué se celebra este 21 de octubre? Conoce las efemérides del martes

Hoy, 21 de octubre, se llevan a cabo tres actos conmemorativos. Los temas mencionados versan sobre ingeniería, medio ambiente y futuro.

Cada día hay una fecha conmemorativa que se celebra durante el año y tienen el objetivo de concientizar a las personas sobre temas muy diversos que enfrenta el mundo.

Es importante saber todo sobre lo que ha marcado a la sociedad a lo largo del tiempo y las nuevas fechas que van surgiendo año tras año, incluyendo más temas de importancia en la sociedad.

¿Qué se celebra este 21 de octubre?

Día Mundial del Ahorro de Energía

Foto: El Universal

National Geographic menciona que este día se utiliza para reconocer la importancia de los recursos energéticos de manera responsable, para reflexionar sobre nuestros hábitos y tomar medidas para un futuro sostenible.

Para cuidar la energía en casa, puedes optar por desconectar los aparatos que no estén en uso, elegir electrodomésticos ahorradores, apagar las luces, darte duchas rápidas, entre muchas otras.

Día de Volver al Futuro

Volver al futuro. Fuente: Instagram @backtothefuturehq

De acuerdo con el sitio web “diainternacional”, destaca que este día es una celebración que conmemora la fecha en la que Marty McFly y Doc Brown viajan al futuro en la película Regreso al futuro II.

Esto lo celebran todos los fanáticos de esta película, donde comparten memes y se reúnen en eventos y actividades temáticas.

Día Mundial de la Ingeniería Clínica

Foto: Canva

El sitio web de ANAFARMEX indica que este día cuenta con el apoyo de la OMS, y que tiene como objetivo reconocer el trabajo de los técnicos e ingenieros clínicos para mejorar la salud de las personas.

Los ingenieros clínicos son personas responsables de gestionar, mantener y optimizar los equipos médicos utilizados en hospitales y clínicas. Cuentan con amplios avances tecnológicos y regulatorios para brindar un diagnóstico y tratamiento adecuado y cumplir con todas las normas de seguridad.

