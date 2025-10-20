El truco casero definitivo que ayuda a eliminar los malos olores

Los remedios caseros se han convertido en una opción cada vez más popular para mantener los espacios del hogar limpios y perfumados sin recurrir a productos químicos.

Entre ellos, uno destaca por su simplicidad y eficacia: hervir cáscaras de limón con canela. Esta combinación natural neutraliza los olores fuertes de frituras, humedad o tabaco, dejando un aroma fresco y duradero.

Cómo aprovechar el aroma del limón y la canela

Preparar este truco es sencillo. Solo se necesita colocar los ingredientes en una olla destapada y dejar que el vapor se extienda por el ambiente. El resultado es un perfume cálido y agradable que reemplaza el uso de aerosoles industriales. Esta mezcla también puede emplearse durante o después de cocinar, ya que ayuda a contrarrestar el olor a comida y mantiene el aire más limpio.

No sustituye productos de limpieza, pero complementa rutinas del hogar. Foto: Freepik

Para potenciar su efecto, se recomienda dejar enfriar el líquido y transferirlo a un atomizador. De esta forma, puede rociarse sobre cortinas, trapos o superficies donde se concentran los olores.

Además, el líquido restante sirve como limpiador multiuso: una vez filtrado y almacenado, sus aceites naturales ayudan a eliminar grasa ligera y a dar brillo a mesadas, azulejos y llaves de grifo. Aunque este método es seguro y ecológico, se aclara que no reemplaza completamente a los productos de limpieza especializados, sino que actúa como complemento.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Para prepara esta mezcla natural, sigue estos simples pasos:

Coloque el agua en una olla junto con las cáscaras de 2 limones y las 2 ramas de canela.

y las Lleve a fuego medio hasta que hierva y déjelo entre 1 0 y 15 minutos .

. Apague el fuego y mantenga la olla destapada para que el aroma se disperse.

Una vez frío, cuele el líquido y guárdelo en un frasco o atomizador para su uso posterior.

La preparación tarda entre 10 y 15 minutos. La mezcla deja un aroma cálido y persistente. Foto: Freepik

Propiedades y beneficios de la canela

Más allá de su aroma, la canela aporta beneficios comprobados. Entre ellos:

Regula los niveles de azúcar en sangre: diversos estudios señalan que la canela puede mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a estabilizar la glucosa .

diversos estudios señalan que la canela puede mejorar la sensibilidad a la y ayudar a estabilizar la . Posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias: contribuye a proteger las células del daño oxidativo y puede reducir procesos inflamatorios.

contribuye a proteger las células del daño oxidativo y puede reducir procesos inflamatorios. Favorece la digestión: se la asocia con la reducción de gases, hinchazón y molestias estomacales leves.

Hervir cáscaras de limón con canela es, por tanto, un recurso práctico y accesible que combina limpieza, bienestar y sostenibilidad en una sola preparación.

Hervir limón y canela genera un ambientador natural que refresca cualquier espacio. Foto: Canva

