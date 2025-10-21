Banco Azteca e Italika celebran la historia de Tony: un ejemplo de fuerza, movilidad y esperanza en el marco de octubre rosa

En un país donde la resiliencia se ha vuelto sinónimo de sobrevivir y avanzar, historias como la de Antonia “Tony” Rodríguez Flores recuerdan que la verdadera prosperidad nace del esfuerzo y la esperanza. Tony, emprendedora y sobreviviente de cáncer de mama, se ha convertido en símbolo de lucha y superación. Hoy, su historia es reconocida por Banco Azteca e Italika, quienes decidieron sumarse para impulsar su camino con herramientas tangibles que fortalecen su independencia y su desarrollo.

Tony lleva seis años en remisión. Su batalla no fue menor: enfrentó 16 quimioterapias, 15 radioterapias y una cirugía que marcaron el inicio de una nueva etapa en su vida. Desde entonces, decidió no detenerse. Con determinación, levantó un pequeño negocio de venta de ropa de segunda mano, que se ha convertido en su fuente de ingresos y una muestra de que la adversidad puede transformarse en oportunidad.

Foto: Banco Aztevca

Su historia comenzó a viralizarse en redes sociales gracias al fotógrafo y creador de contenido Chris Esqueda, quien quedó conmovido por su fortaleza y lanzó un llamado a la solidaridad. La publicación despertó el interés de Banco Azteca, que vio en Tony un reflejo de su filosofía, donde el esfuerzo y el mérito merece apoyo y que el desarrollo debe ser accesible para todos.

Inspirados por este testimonio, Banco Azteca e Italika decidieron unirse para brindarle a Tony herramientas que le permitan seguir avanzando. Como parte de este reconocimiento, el Banco le otorgó una Cuenta SOMOS con una ayuda económica de $50,000 pesos, destinada a fortalecer su emprendimiento, mientras que Italika le entregó una motocicleta D125, símbolo de movilidad e independencia.

“El Banco no ayuda a Tony; el Banco necesita más personas como ella. Historias como la suya nos inspiran y nos recuerdan por qué impulsamos a quienes van para adelante, con herramientas reales: salud, movilidad e inclusión financiera”, señaló José Manuel Azpiroz, Director de Comunicación de Grupo Elektra.

Foto: Banco Aztevca

La Ruta de la Prevención: compromiso con la salud de las mujeres

El reconocimiento a Tony se enmarca en las acciones de octubre rosa, mes en el que Banco Azteca refuerza su compromiso con la salud de las mujeres y la prevención del cáncer de mama. Como cada año, el Banco impulsa la Ruta de la Prevención, iniciativa que lleva unidades médicas móviles a distintas comunidades del país para acercar mastografías y ultrasonidos gratuitos a miles de mujeres.

Estas acciones no solo buscan detectar a tiempo una enfermedad, sino también promover una cultura de autocuidado y acceso equitativo a la salud. La iniciativa integra tres pilares fundamentales: inclusión financiera, salud y movilidad como motores del desarrollo sostenible.

A través de la Cuenta SOMOS, más de 680,000 mujeres han tenido acceso a más de 6 millones de asistencias integrales, entre ellas chequeos médicos, asesorías legales, orientación psicológica y apoyo nutricional. De esta manera, Banco Azteca refuerza su compromiso con el bienestar integral de las mujeres mexicanas, ofreciéndoles herramientas concretas para cuidar su salud, proteger su patrimonio y seguir creciendo.

Apoyar Nos Toca: celebrar a quienes no se rinden

La historia de Tony también se integra a Apoyar Nos Toca, la plataforma institucional de Banco Azteca que celebra la resiliencia y el mérito de personas que, desde su trinchera, transforman la realidad. Esta iniciativa busca visibilizar historias que inspiran, reconociendo el esfuerzo de quienes, con pocos recursos, logran salir adelante y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

Con la historia de Tony, Banco Azteca e Italika reafirman que la prosperidad solo es auténtica cuando llega a todos. En un país donde cada historia de lucha suma, su ejemplo representa la fuerza de miles de mujeres que, pese a la adversidad, deciden seguir pedaleando hacia adelante, con esperanza y determinación.

Foto: Banco Aztevca

En palabras simples: Tony no solo sobrevivió al cáncer; también venció al miedo y hoy inspira a un país entero a creer en el poder de seguir avanzando.