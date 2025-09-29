En un momento clave para la economía de Norteamérica, Banco Azteca y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) anunciaron la firma de un convenio estratégico destinado a fortalecer la competitividad de las empresas afiliadas y brindarles nuevas herramientas para enfrentar los desafíos del mercado.

El acuerdo permitirá que los centros empresariales y las compañías socias de COPARMEX accedan a soluciones financieras y de negocio de Grupo Salinas, con la meta de potenciar su crecimiento y adaptarse a un entorno económico cada vez más exigente.

La firma se realizó durante el Summit: Rumbo Económico de México y Norteamérica, celebrado en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México. El encuentro reunió a más de 200 líderes empresariales, especialistas en finanzas y representantes de organismos nacionales e internacionales, y sirvió como un espacio para analizar los retos que traerá la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante el foro, directivos de ambas instituciones subrayaron que la colaboración representa un paso firme para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como para promover la innovación en procesos financieros.

T-MEC en la mira de 2026

En su intervención, Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, destacó la importancia del acuerdo comercial.

“Es fundamental el T-MEC; este arreglo institucional le cambió la vida a México. Nos permitió competir con la economía más grande del mundo y complementarnos de ella”, expresó. No obstante, advirtió que los retos venideros “son gigantescos” y que será indispensable reforzar las capacidades de las empresas mexicanas.

Por su parte, Juan José Sierra, presidente nacional de COPARMEX, recalcó que el tratado ha sido un motor para el comercio y la cooperación en la región.

“La próxima revisión en 2026 representa una oportunidad única para reafirmar a México como un actor confiable en Norteamérica”, puntualizó.

Una alianza estratégica de largo alcance

La alianza entre Banco Azteca y COPARMEX se perfila como un pilar fundamental para el desarrollo económico, al ofrecer a las empresas mexicanas herramientas para crecer, innovar y mantenerse competitivas en el escenario internacional. Con este convenio, ambas instituciones refuerzan su compromiso de apoyar al sector productivo y de preparar a las organizaciones ante la evolución del comercio trilateral.