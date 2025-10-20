Adrián Marcelo se lanza contra chef señalado de clasista por disculparse tras comparar esquites

El pasado 13 de octubre en redes sociales, Javier García, el chef señalado por los usuarios como "clasista", ofreció disculpas por su publicación en la que compara un vaso de esquites de 30 pesos con su versión gourmet de 230 pesos, lo que generó una ola de reacciones por parte de los internautas, entre ellos, la del comediante Adrián Marcelo.

¿Por qué se volvió tendencia el caso?

El pasado 11 de octubre, el propietario del restaurante "Mesa Criolla", ubicado en Xalapa, Veracruz, desató polémica en diversos foros de internet, luego de compartir un video en redes sociales, en el que compara dos presentaciones de esquites.

En el video difundido, Javier García compara un vaso de esquite tradicional de unicel con un precio de 30 pesos con una versión gourmet de 230 pesos, servida sobre tuétano y acompañados de chutoro de atún de aleta azul, crema de rancho, maíz de cacahuazintle y queso ahumado; un platillo descrito por él mismo como "jodidamente bueno".

A pesar de qué las intenciones del chef era publicitar su restaurante y platillos y no desprestigiar a los vendedores de este alimento, el gesto causó indignación entre la comunidad de redes y un sin fin de comentarios negativos.

Lee también: ¿Quién es Alejandro Landeros, el actor que fue visto viviendo en situación de calle?

🚨 Esquite :

Por este video del huevo chismoso del gato con botas.

👀

Se hizo chef mamador y ahora ofrece en sus redes sociales esquites de 230 pesos.

🤣

¿Para qué clase de público?

🤨

Para whitexicans desabridos que creen que los esquites pueden ser un platillo gourmet.

🤡🤡🤡… pic.twitter.com/aVPAvWLBmy — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 12, 2025

Tras las duras críticas y cuestionamientos en redes, el chef publicó un segundo video, ofreciendo disculpas por sus comentarios. Además aseguró respetar la comida popular mexicana, así como a aquellos que se dedican a vendarla diariamente en las calles del país. "Genuinamente quiero ofrecer una disculpa por lo que publicamos anteriormente. Mi intención nunca fue ofender a nadie, mi intención nunca fue descalificar el trabajo de nadie", explicó en un video en TikTok.

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

En respuesta a las disculpas del chef, el comediante regiomontano Adrián Marcelo, compartió su postura en su cuenta personal en la plataforma de 'X'.

A través de una publicación escribió: "¿Por qué doblan tan feo las manitas ante una parvada de acomplejados? Un chilango más cediendo ante la masa. Son demasiado moralinos y quedabien. A nadie engañan", cuestionando las disculpas del chef.

Lee también: Muere "Medio Metro" de Puebla: ¿quiénes han caracterizado al personaje?

El comediante Adrián Marcelo expresó su postura acerca de las disculpas ofrecidas por el chef Javier García, del restaurante Mesa Criolla. Foto: Captura de pantalla @adrianm10

Asimismo añadió: "En el fondo son mie**as, les funcionaría mejor aceptarlo. Salir a intentar enmendar, solo confirma que están dispuestos a mentir por negocio. Mismito caso de la morra que se quejó de que la sacaron de un restaurante y después, comunicado ofreciendo disculpas", citando el caso de la periodista Claudia Mollinedo, quien se quejó del mal trato de un restaurante públicamente y luego pidió disculpas.

El exparticipante de La Casa de los Famosos finalizó su intervención con: "Son mie**as y ya. Lidien con ello. No pasa nada. Podemos tolerar lo clasista. Lo descarado y falso, no tanto", dando a entender que no sentía las disculpas del chef como genuinas y solo cedió a la presión de los usuarios.

*Con información de Dylan Manelick

También te interesará:

Pensión del Bienestar noviembre 2025: ¿habrá aguinaldo para los beneficiarios? Esto se sabe

¿Dónde y a qué hora podrá observarse el Cometa Lemmon sin telescopio?

¿Cómo limpiar tu estufa? conoce los sencillos trucos para dejarla reluciente

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aov