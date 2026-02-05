¿Qué pasa si buscas “Eclipse Solar” en Google?; explora esta nueva función

En vísperas de que el primer eclipse solar del año oscurezca parcialmente el cielo en algunas partes del planeta, las y los amantes de los fenómenos astronómicos ya han demostrado su emoción por este misterioso evento.

Este eclipse solar anular del próximo 17 de febrero, también conocido como "anillo de fuego", no deja de llamar la atención de nuevo público, y se ha convertido en un tema relevante en redes sociales y plataformas digitales.

Ahora, un nuevo detalle está generando revuelo entre de millones de usuarios en todo el mundo. Se trata una curiosa función que demuestra a la perfección cómo se pueden generar experiencias virtuales cuando la tecnología se mezcla con temas del momento.

Este Eclipse solar anular cautivará a algunos afortunados en febrero de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Qué pasa si buscas "Eclipse Solar" en Google?

Google, conocido por subirse a tendencias e innovar con gráficos que hacen honor a efemérides, temporadas o eventos importantes, está sorprendiendo una vez con una nueva función basada en el próximo eclipse solar anular de febrero.

Cuando insertas las palabras "eclipse solar" en el buscador de Google y le das clic al botón de "Enter" o "Intro", te sorprenderá la nueva función que conquista tu pantalla.

Se trata de un gráfico que hace que aparezca un sol al centro de la pantalla, y en segundos la oscurece, y la vuelve a iluminar, imitando el trayecto de un eclipse solar, desde la fase parcial a la total y hasta el término del fenómeno por el lado contrario al que se inició.

Esto sucederá si buscas "eclipse solar" en Google. Foto: Captura de pantalla

Este gráfico dura únicamente un par de segundos, sin embargo, convierte el simple acto de buscar información sobre el fenómeno en toda una experiencia virtual.

La función aplica la cantidad de veces que insertes la frase en el buscador, por lo que no tienes que preocuparte por alcanzar un límite de visualizaciones.

Esta nueva función genera más expectativa y furor por el evento que ocurrirá en un par de semanas y suma a la experiencia, especialmente para aquellos que se encuentran en zonas que, por su ubicación geográfica, no podrán apreciar el fenómeno astronómico.

Esto sucederá si buscas "eclipse solar" en Google. Foto: Captura de pantalla

